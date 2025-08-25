Semana de pagos para jubilados y pensionados de IPS: los días de cobro de agosto 2025







Se acercan las fechas de liquidación de haberes, cuándo son y qué hay que tener en cuenta para cobrar.

Se acerca la liquidación de haberes del mes de agosto.

Se acerca la fecha de liquidación de haberes en provincia de Buenos Aires y el Instituto de Previsión Social (IPS) informó qué hay que tener en cuenta para cobrar y cuál es exactamente el calendario de pagos. Se organizará durante los dos últimos días hábiles del mes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Para facilitar la liquidación, el IPS divide los pagos en dos días basándose en el número de Documento Nacional de Identidad de los afiliados. Por eso, además de tener en cuenta cuál es el beneficio percibido, también hay que fijarse con qué dígito finaliza el DNI a la hora de cobrar.

Jubilados IPS Cuándo son las fechas de pago y quién cobra cada día. IPS: calendario de pagos del mes de agosto 2025 para jubilados y pensionados Las fechas establecidas por el IPS son el jueves 28 y viernes 29 de agosto. Para la primera jornada, se liquidarán las jubilaciones y pensiones de todos aquellos beneficiarios cuyo número de documento finalice en: 0, 1, 2 y 3. También se pagará el total de las pensiones no contributivas.

Por lo tanto, el viernes 29 de agosto cobrarán aquellos jubilados y pensionados cuyo DNI finalice en: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por otro lado, la fecha límite para acceder al pago presencial por ventanilla será el día 23 de septiembre de 2025.

Temas Jubilados

IPS