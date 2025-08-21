La China Suárez y Mauro Icardi entre el embarazo y el video en el que él le lanza un cabezazo a un fanático del Galatasaray







Después de que Wanda Nara anunciara el embarazo de la China Suárez y su expareja, Mauro Icardi, el jugador del Galatasaray se vio envuelto en un polémico video en el que golpea a un fanático del club. ¿Qué fue lo que pasó?

Luego de la noticia del presunto embarazo, Icardi se ve envuelto en un nuevo escándalo.

El romance entre la "China" Suárez y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo...o escándalo. Luego de que Wanda Nara asegurara que su expareja estaría esperando otro hijo, apareció un video en el que puede verse al jugador del Galatasaray defendiéndose con un cabezazo del ataque de un presunto fanático. La llamativa reacción de Icardi -que debió ser contenido por su seguridad- pronto se viralizó en redes con la misma fuerza que la propia noticia del embarazo.

Después de que la justicia lo declarara como deudor alimentario con embargo mediante, Icardi -que volvió a las canchas luego de su lesión- se vio envuelto en una nueva polémica. Si bien el video en cuestión no es reciente y su fecha no puede leerse con claridad, todo indica que fue tomado durante mayo de este año.

Este es el video en el que Icardi se defiende de un fanático En el video tomado por un testigo, puede verse a Mauro Icardi junto a la China Suárez y sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio en las instalaciones del club vistiendo las camisetas del equipo. Entre un tumulto de gente, puede verse al pequeño Amancio ser alzado por personal de seguridad y a Icardi bajar unos escalones y lanzar un cabezazo. En ese momento, la China, que sostiene en brazos a Magnolia grita cuando alguien intenta tocarlos o empujarlos.

Mauro Icardi violenta actitud contra un fanático usuario de Tik Tok Si bien la situación es poco clara y visiblemente, tanto Icardi como su mujer y los niños eran "acosados" por el asedio de los seguidores, resulta sorpresiva la forma en que reacciona el jugador y el grito de la actriz que, lejos de ser de espanto, intenta frenar la situación.

La China Suárez podrá viajar con sus hijos a Turquía En paralelo, la noticia sobre el presunto embarazo de la China Suárez circula con fuerza luego de que la mismísima Wanda Nara indicara que se había tratado de un mensaje que el propio Icardi le dio. "Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todo imaginamos", expresó Wanda Nara. China Suarez.jpg La China Suárez, quien podría estar esperando su cuarto hijo, también aparece en el video en el que Icardi aleja a un fanático con un cabezazo. La feliz noticia se sumaría entonces al acuerdo con el padre de Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña mediante el cual los chicos podrán viajar con su madre a Turquía. Los niños estarán desde el 24 de agosto hasta el 19 de septiembre con su la China Suárez en Estambul, la abuela materna será la encargada de llevarlos hasta el país en el que su madre vive con Mauro Icardi. Con Rufina, la hija de la China y Nicolás Cabré, ya radicada en Turquía y asistiendo allí a sus clases, los tres hermanos podrán reencontrarse nuevamente.