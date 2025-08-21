Rebelión en la Fed: Lisa Cook desafía a Donald Trump y no cede ante la presión de la Casa Blanca







La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos se niega a renunciar pese a la ofensiva del gobierno de Trump.

La gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos, Lisa Cook, rechazó de plano un llamado a dimitir después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte —un funcionario afín al presidente estadunidense Donald Trump— la acusara de haber declarado como “residencia principal” dos propiedades distintas en 2021 para lograr condiciones hipotecarias más favorables.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un comunicado oficial, Cook afirmó: “No tengo intención de dejarme intimidar por los interrogantes planteados en un tuit para que renuncie a mi cargo” . Además, aseguró que tomará muy en serio cualquier indagación legítima sobre su historial financiero y que actualmente está “reuniendo la información precisa” para responder con transparencia.

lisa cook Lisa Cook, en puja con Trump. La inquietud pública y política estalló tras la difusión de una carta enviada por Pulte a la fiscal general Pam Bondi, en la que se planteaba una posible denuncia penal por fraude hipotecario, por presuntamente haber falsificado documentos bancarios y registros de propiedad.

En paralelo, Trump respaldó esa acusación desde su plataforma de redes sociales, exigiendo que Cook renuncie de forma inmediata, lo que marca un nuevo episodio en su ofensiva contra la independencia de la Fed.

Donald Trump pidió la renuncia de la gobernadora de la Fed Lisa Cook La medida de Trump se enmarcó en alusión a un llamado del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) para que el Departamento de Justicia investigue a Cook por un presunto fraude hipotecario.

El director de la FHFA Bill Pulte, quien además es aliado de Trump, escribió una carta a la fiscal general Pam Bondi instándola a investigar a Cook. Pulte sugirió que la funcionaria de la Fed podría haber cometido un delito penal. La carta, según cita Bloomberg, sostiene que Cook "falsificó documentos bancarios y registros de propiedad para adquirir términos de préstamo más favorables potencialmente cometiendo fraude hipotecario bajo el estatuto criminal". No es la primera vez que la administración de Trump acusa de fraude hipotecario a demócratas de alto perfil: lo hizo también con el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York Letitia James. Aún no se presentaron cargos y tanto el Departamento de Justicia, como la Fed y la propia Cook no emitieron comentarios. Cook fue nominada para la Fed por el presidente Joe Biden y tomó posesión de su cargo en 2022. Posteriormente fue nominada por el expresidente para un mandato completo que expira en 2038.