Google acercará a estudiantes universitarios a la Inteligencia Artificial con su nueva herramienta







La empresa tecnológica presentó una funcionalidad que ayudará a los alumnos a prepararse mejor para sus exámenes.

Google anunció una nueva herramienta que ayudará a los estudiantes a comprender en profundidad un concepto.

Google es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, y en los últimos años incorporó varias herramientas con Inteligencia Artificial, como su propio chatbot, Gemini. Recientemente anunció 3 nuevas herramientas que ayudarán a estudiar a los alumnos universitarios, entre las que destacó una llamada Guided Learning.

Estas funcionalidades estarán disponibles en la plataforma del chat con IA. Una función se relaciona con la utilización de imágenes y videos para ilustrar explicaciones dificultosas, mientras que la otra permite que la IA pueda generar tarjetas didácticas y guías de estudio para poder prepararse mejor para los exámenes.

Guided Learning, la nueva herramienta con Inteligencia Artificial de Google Gemini Guided Learning Con Guided Learning, los estudiantes pueden entablar una conversación interactiva para comprender un tema a fondo. Cuando un usuario realiza una pregunta, la IA explica conceptos y hace otras preguntas inquisitivas o de debate para que el alumno pueda entender profundamente.

A diferencia de las charlas comunes con estas tecnologías, esta herramienta no otorga la respuesta completa y desarrollada desde el principio, sino que diversifica la explicación paso por paso. Estas se complementan con el uso de diagramas e imágenes para una mejor comprensión visual.

Guided Learning impulsa a Gemini para convertirse en un compañero de estudio. Gracias a estas funcionalidades, los estudiantes universitarios estarán mejor preparados y lograrán entender conceptos complejos, sin necesidad de aprenderlos solamente de memoria.