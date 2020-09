Se anunció el precio de la PlayStation 5, ¿cuánto costará en pesos con el nuevo dólar?

PS5.jpg La nueva consola de videojuegos de Sony, PlayStation 5, saldrá al mercado el 19 de noviembre de este año. PlayStation

Por otro lado, debido a que habrá dos versiones diferentes, también se compartieron dos precios diferentes para la consola. Por un lado está la PlayStation 5 normal, la cual tendrá un valor de u$s499, lo que son 65 mil pesos, mientras que por el otro está la PlayStation 5 Edición Digital, la cual será la misma consola pero sin la posibilidad de usar juegos físicos (por lo que solo se podrán usar juegos descargados de la tienda), que tendrá un precio de u$s399 o unos 52 mil pesos.

Por otro lado, se anunció la PlayStation Plus Collection, una nueva colección de juegos de PS4 que se podrán usar en la nueva PS5 con juegos como Batman Arkham Knight, Battlefield 1, The Last of Us Remastered, InFamous Second Son, The Last Guardian y muchos más.

Por último, se presentaron una serie de videojuegos que realmente emocionaron a los fans, con los más destacados siendo: