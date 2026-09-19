Confirmado: no habrá clases el lunes 21 de septiembre en la provincia de Buenos Aires + Agregar ámbito en









El Día del Estudiante va a modificar la actividad en varios niveles educativos y ya son muchos los que lo están esperando.

El calendario escolar bonaerense tendrá cambios durante los próximos días. Magnific

El calendario escolar bonaerense va a tener un cambio importante el próximo lunes 21 de septiembre. Por el Día del Estudiante, varios niveles y modalidades no van a tener actividad y miles de alumnos van a poder gozar un fin de semana largo de 3 días.

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De todas formas, la medida no va a alcanzar a todo el sistema educativo. Los estudiantes de nivel Inicial y Primario van a tener que asistir normalmente, mientras que el asueto se va a aplicar efectivamente en Secundaria, Superior y otras modalidades.

El Día del Estudiante modificará la actividad en varios niveles educativos. Magnific A quiénes beneficia el feriado docente por el Día del Estudiante La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) estableció un asueto para determinados niveles el lunes 21 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Estudiante. La jornada sin actividad alcanza a:

nivel secundario

nivel superior

educación de jóvenes, adultos y adultos mayores

formación profesional

centros de formación integral de educación especial De esta manera, los alumnos alcanzados tendrán tres días seguidos de descanso. La fecha no es un feriado nacional, sino una disposición correspondiente al calendario educativo de la provincia de Buenos Aires. Por eso, su alcance cambia según el nivel al que asiste cada estudiante.

Algunas localidades también sumarán jornadas especiales por celebraciones propias. Magnific Nivel inicial y primario: ¿tienen clases el lunes 21 de septiembre? Los jardines de infantes y las escuelas primarias mantendrán las clases normalmente durante el lunes 21. Por eso, las familias con chicos en Inicial o Primaria van a tener que mantener la rutina habitual, salvo que exista alguna comunicación particular de su establecimiento.

Este descanso en particular va a estar concentrado en los estudiantes de Secundaria y Superior, junto con las demás modalidades que están alcanzadas por la medida. Para ciertos alumnos, el descanso podrá extenderse durante varios días. Magnific Qué municipios bonaerenses suman un fin de semana largo de 4 días Para algunos bonaerenses, el descanso va a empezar antes. El viernes 18 de septiembre será feriado en Loma Verde y Miramar por los aniversarios fundacionales de ambas localidades. Loma Verde, ubicada en el partido de General Paz, tiene su origen en el 18 de septiembre de 1911, cuando la empresa ferroviaria le dio ese nombre a la estación que funcionaba como parada intermedia para los viajes. En Miramar, perteneciente al municipio de General Alvarado, la celebración también está relacionada al nacimiento de la ciudad. La localidad costera fue fundada en 1888 por Fortunato de La Plaza, propietario de una estancia de la zona, y originalmente recibió el nombre de “Mira Mar”. De esta manera, los estudiantes alcanzados tanto por el feriado local del viernes como por el asueto educativo del lunes podrán tener un fin de semana de 4 días. Para el resto de la provincia, el viernes continuará siendo una jornada habitual.