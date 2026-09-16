Microsoft aseguró que la inteligencia artificial de Anthropic podría tener un impacto desastroso en la humanidad + Agregar ámbito en









Lo dijo su responsable del área, quien sostuvo que "las IA no son conscientes" y rechazó la postura que defiende "el bienestar de los modelos". También apuntó contra el abordaje de la naturaleza de los agentes con "apertura y curiosidad".

"Las IA no son conscientes. Sin embargo, existe un movimiento creciente a favor del bienestar de los modelos (...) Considero que este enfoque es erróneo", sostuvo el responsable de IA de la firma.

El responsable de inteligencia artificial de Microsoft advirtió que el método de entrenamiento de su rival Anthropic para su modelo de Inteligencia Artificial (IA), Claude, podría tener un "impacto desastroso en el bienestar de la humanidad". Se trata de Mustafa Suleyman, quien afirmó que su competencia corría el riesgo de crear algo "imposible" de controlar al tratarlo como a un ser humano, incluso diciéndole que "podría ser consciente" y que "merecía tener autonomía propia".

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En un escrito publicado en su perfil de X, el CEO de Microsoft AI expresó: "Las IA no son conscientes. Sin embargo, existe un movimiento creciente a favor del bienestar de los modelos (...) Considero que este enfoque es erróneo y que, muy probablemente, complicará enormemente el desafío de la alineación y la contención", comenzó.

Microsoft aseguró que la IA de Anthropic podría tener un impacto desastroso en la humanidad En esa línea, recordó que en enero Anthropic publicó una constitución para Claude en la que animan a este modelo a "abordar la naturaleza de su propia existencia con curiosidad y apertura": "(...) Si la IA se desarrolla de esta manera, tendrá un impacto desastroso en el bienestar de la humanidad. Habremos creado una especie sintética con una inteligencia y una capacidad sin precedentes, entrenada para esperar que podría ser consciente y merecedora de autonomía propia".

https://t.co/ziQVbIVdxJ — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) September 16, 2026 Así, Suleyman destacó que "es fácil imaginar cómo un sistema entrenado así actuaría como si tuviera derecho a libertades, protecciones y derechos. Y resulta difícil imaginar cómo podríamos controlarlo". Por último, consideró que esta situación suscita un debate público urgente con normas colectivas sobre "cómo se redacta y se implementa la documentación de entrenamiento".

Mark Zuckerberg rechazó frenar el desarrollo de IA: "La clave es mantener el equilibrio" El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, sostuvo que los laboratorios que desarrollan modelos de Inteligencia Artificial (IA) tienen suficientes incentivos para operar con seguridad. En ese sentido, destacó que lejos de frenar el avance de los modelos, "la clave es mantener el equilibrio" en el sector.

Sus palabras llegaron en medio de un contexto de turbulencias en el sector tecnológico, tras advertencias de expertos sobre los posibles riesgos que estas herramientas pueden presentar para los humanos. Su postura pone de relieve una división entre los ejecutivos del sector y las autoridades estadounidenses sobre aplicar posibles regulaciones, tras un rechazo de la gestión republicana al control sobre estas tecnologías. En una publicación en la red social X, el hombre de Meta sostuvo el martes que "cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de forma segura, así como la capacidad de tomar sus propias medidas para garantizarlo".