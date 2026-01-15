Starlink duplica los gigas de sus planes pero solo para estos usuarios + Seguir en









La conectividad satelital se consolidó como una solución clave para una mejor conectividad, sobre todo en zonas donde no existen alternativas tradicionales. Es por eso que Starlink, la empresa de Elon Musk, ofrece diferentes planes para que sus usuarios puedan encontrar conectividad al rededor del mundo.

Durante 2026, un grupo de afiliados que contraten un plan en específico recibirán el doble de las gigas prometidas para navegar. Conocé acá de qué se trata:

starlink_speeds El plan de Starlink que pasó de 50 a 100GB Uno de los planes de Starlink, la empresa de conectividad satelital dirigida por Elon Musk, duplicará la capacidad de gigas disponible para sus usuarios. Se trata del plan conocido como Itinerante, que permite que el usuario lleve consigo los equipos de Starlink para tener internet donde vaya, con la única condición de que la zona cuente con la cobertura necesaria.

El plan, que antes ofrecía 50 gigas de internet, ahora pasará a ofrecer 100GB, lo que implica el doble de lo establecido anteriormente. El plan no tendrá un ajuste en sus haberes mensuales, y además seguirá disponible la opción de contar con conectividad ilimitada abonando un extra.

Todos los planes de Starlink disponibles en Argentina Starlink ofrece varios servicios de conectividad satelital en Argentina, que incluyen:

Plan Residencial (Estándar): para uso fijo en hogares, permite streaming 4K y descargas rápidas.

Plan Residencial Lite: una opción más económica, con velocidades menores.

Itinerante (Móvil): 50 GB para viajeros frecuentes o autocaravanas.

Ilimitado: para nómadas digitales, sin topes de datos, ideal para trabajo remoto en cualquier lugar.

Planes Empresariales: con red prioritaria y mayor capacidad..

Hardware: incluye el kit (antena y router), con opciones Estándar y Mini.

