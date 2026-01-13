Cómo verificar la velocidad de mi conexión Starlink en simples pasos

La aplicación oficial permite medir el rendimiento de enlace y detectar inconvenientes en el servicio.

Starlink , el servicio de internet satelital de SpaceX, es una solución estratégica para zonas sin cobertura tradicional . Sin embargo, como ocurre con cualquier proveedor de internet, el rendimiento efectivo de la conexión puede variar según el contexto y el uso, por lo que resulta clave contar con mecanismos de control.

La empresa ofrece una herramienta específica para comprobar la velocidad real del servicio. A través de su aplicación oficial, los usuarios pueden acceder a un test que mide descarga, subida y latencia, indicadores determinantes para la navegación, el streaming y las videollamadas.

La forma más fácil de evaluar el funcionamiento del servicio es mediante la app de Starlink , disponible para celulares y tablets:

Desde la opción “Speed Test” , el sistema analiza tanto la conexión entre el dispositivo y el router como el enlace directo al satélite, lo que permite identificar el origen de eventuales problemas . Esta aplicación separa inconvenientes internos del hogar de posibles limitaciones externas del servicio.

De esta manera, el usuario obtiene un diagnóstico más claro antes de recurrir al soporte técnico.

Los factores que influyen en la velocidad

Las velocidades de Starlink no son fijas y dependen de variables como la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la cantidad de usuarios conectados en una misma zona. Por ese motivo, los resultados de una medición deben analizarse en función de rangos habituales y no de valores aislados.

Además de la app oficial, existen plataformas externas como Speedtest o Fast que permiten realizar pruebas complementarias desde cualquier navegador.

Para mejorar la precisión, se recomienda efectuar los tests sin otros dispositivos conectados y en distintos horarios del día. Si los valores resultan persistentemente bajos, el sistema habilita revisiones de obstrucciones, reinicios del equipo y contacto directo con el soporte de Starlink.