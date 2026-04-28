La música no solo acompaña momentos, sino que también nos acompaña en etapas de autodescubrimiento y hasta puede influir a la hora de constrir una identidad propia. Lo que elegís escuchar todos los días, ya sea en el celular con los auriculares, en el parlante de auto o mientras trabajás, puede decir mucho.
Qué dice la música que escuchas sobre vos, según la Inteligencia Artificial
La IA analiza ciertos patrones y estudios para detectar ciertos rasgos de personalidad, emociones y formas de vincularse que comparten las personas que escuchan los distintos géneros musicales.
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En los últimos años, los sistemas de Inteligencia Artificial comenzaron a analizar los hábitos musicales y los patrones de consumo de las diferentes audiencias para identificar desde rasgos de personalidad, estados emocionales, hasta formas de vincularse con el entorno.
A pesar de que no se trata de una ciencia exacta, estos análisis combinan datos de comportamiento con estudios psicológicos sobre preferencias musicales. El resultado es una especie de perfil a partir de la música, que permite entender por qué ciertas personas se sienten más cómodas con determinados géneros y qué reflejan esas elecciones en su forma de ser.
Rock: intensidad, pensamiento crítico y personalidad fuerte
La Inteligencia Artificial suele agrupar a los oyentes según los géneros que más consumen. Aunque es verdad que cada persona es única, existen algunas tendencias bastante claras que se repiten en millones de usuarios.
Quienes escuchan rock suelen tener una personalidad marcada. La IA los vincula con personas que valoran la autenticidad, la rebeldía y la expresión individual.
También suelen ser:
- personas más reflexivas y críticas
- tienden a ser apasionados en lo que hacen
- y la mayoría no se deja influenciar por modas pasajeras
El rock, en sus distintos sub géneros, se asocia a personas con perfiles que buscan por sobre todo la profundidad emocional y letras con contenido.
Pop: sociabilidad, optimismo y adaptación
El pop es uno de los géneros más consumidos en todo el mundo y según los análisis, quienes lo prefieren suelen tener una personalidad mucho más abierta y sociable.
Algunas características frecuentes:
- facilidad para relacionarse con otros
- un gusto particular por lo actual y lo dinámico
- una actitud positiva y adaptable
La Inteligencia Artificial detecta que quienes escuchan pop tienden a seguir tendencias y a disfrutar de lo simple, lo pegadizo y lo emocionalmente directo.
Electrónica: energía, innovación y búsqueda de estímulos
Los fanáticos de la música electrónica suelen estar asociados a perfiles muy activos y curiosos. Es un género que está ligado a la exploración y la experiencia sensorial.
Rasgos comunes:
- necesidad de estímulos constantes
- interés por lo nuevo y lo tecnológico
- personalidad dinámica
También suelen ser personas que disfrutan de ambientes sociales intensos, como eventos o salidas nocturnas.
Reggaetón y urbano: seguridad, extroversión y disfrute
La música urbana, incluyendo reggaetón y el trap, aparecen vinculados a personas que son seguras de sí mismas y que tienen una fuerte conexión con lo social. Este tipo de música está muy asociado a la diversión, el baile y la conexión con otros.
Según la IA, suelen ser:
- extrovertidos
- expresivos
- y más que nada orientados al disfrute inmediato
Música clásica: concentración, disciplina y sensibilidad
Quienes eligen música clásica suelen tener perfiles más introspectivos. La IA los relaciona con personas que valoran el detalle, la armonía y la concentración.
Algunas características:
- una alta capacidad de foco
- sensibilidad emocional
- amplio interés por lo cultural
También se vincula este género con hábitos más estructurados y una búsqueda de tranquilidad.
Indie y alternativo: creatividad e identidad propia
El indie y los géneros alternativos suelen atraer a personas que buscan diferenciarse. La IA detecta en estos oyentes una fuerte necesidad de identidad. Suelen ser personas que priorizan lo auténtico y valoran lo diferente.
Rasgos destacados:
- creatividad
- pensamiento independiente
- un extremo rechazo a lo masivo
Cumbia y música tropical: cercanía, alegría y vida social activa
Los géneros tropicales están asociados a perfiles cálidos y cercanos. La Inteligencia Artificial los vincula con personas que priorizan lo social y lo emocional. Es música muy ligada a reuniones, familia y momentos compartidos.
Características comunes:
- muy sociables
- tienen un espíritu festivo
- una mayor conexión con lo cotidiano
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