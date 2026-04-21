Delta Airlines descartó a Starlink y eligió otra compañía para su internet integrado en vuelos

Conocé las razones por las cuales esta empresa de transporte aéreo eligió una alternativa diferente al servicio de Elon Musk.

Delta Air Lines definió un cambio relevante en su estrategia tecnológica para conectividad a bordo. La compañía dejó de lado a Starlink y avanzó con la red satelital de Amazon en órbita baja , en una decisión que modifica el enfoque sobre el servicio de internet en cabina. La medida se establece en un contexto donde las aerolíneas buscan mejorar velocidad, estabilidad y cobertura.

El mercado aerocomercial exige cada vez más prestaciones digitales. El acceso a WiFi dejó de ser un diferencial y pasó a ser un estándar en vuelos domésticos e internacionales, lo que obliga a las empresas a revisar sus sistemas actuales. La elección de un proveedor ya no se limita al rendimiento técnico, sino que también incluye integración operativa.

Delta optó por un cambio de proveedor , pese al posicionamiento de Starlink en la industria. La decisión prioriza la integración tecnológica por sobre la adopción de una solución ya extendida. Amazon ingresó al sector con una propuesta diferente. El proyecto Kuiper se orienta a una conectividad que se vincula con servicios en la nube y plataformas digitales, lo que amplía el alcance más allá del acceso a internet. Este enfoque permite conectar el avión con sistemas globales de datos y operaciones.

La flota de Delta presenta necesidades diversas. La compañía opera aviones de corto y largo alcance con demandas distintas de conectividad, situación a la que le es útil una solución adaptable a cambios. ( Un vuelo breve requiere recambio de usuarios en corto plazo de tiempo mientras que un vuelo largo necesita de conexión estable durante un período más amplio ).

El sistema elegido también responde a criterios técnicos. La antena desarrollada por Amazon tiene un diseño de bajo perfil, con dimensiones de 58 pulgadas de largo, 30 de ancho y 2,6 de alto. Esta característica reduce el impacto aerodinámico y limita el consumo adicional de combustible.

La tecnología incorporada elimina componentes mecánicos tradicionales. El sistema emplea antenas de matriz en fase con control electrónico. La velocidad estimada alcanza hasta 1 Gbps de descarga y 400 Mbps de subida, lo que habilita aplicaciones exigentes como streaming y en la nube. Este salto técnico modifica la experiencia del pasajero durante el vuelo.

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Cómo se integra el internet satelital al modelo de aviación

El despliegue abarcará una porción importante de la flota. Delta prevé incorporar esta tecnología en 500 aviones a partir de 2028, lo que implica un proceso coordinado en múltiples modelos. La adaptación incluye aeronaves de cabina angosta y fuselaje ancho.

La conectividad deja de ser solo un servicio para pasajeros. El sistema permite intercambio de datos en tiempo real entre la aeronave y tierra, lo que habilita nuevas funciones operativas. La conexión con plataformas digitales permite ajustar trayectorias según clima y tráfico aéreo, algo que influye en eficiencia y seguridad. Este tipo de integración modifica el funcionamiento tradicional de las operaciones.

La experiencia a bordo también cambia con este modelo. El acceso a servicios personalizados se apoya en la conexión directa con sistemas en la nube, lo que permite adaptar contenidos y prestaciones. Las aerolíneas avanzan hacia propuestas más vinculadas con el entorno digital.

El ingreso de Amazon intensifica la disputa en el mercado de satélites de órbita baja, donde participan varios proveedores. Starlink mantiene acuerdos con otras compañías, lo que configura un escenario competitivo. El desarrollo del sistema será evaluado por otras aerolíneas que analizan sus propias estrategias de conectividad, en un contexto donde la demanda de internet a bordo crece de manera sostenida.