Starlink ofrece 30 días gratis en Argentina: cómo acceder a esta promoción







El servicio de internet satelital introduce un periodo de prueba 30 días para probar el funcionamiento de la conexión antes de contratar Starlink.

La nueva prueba gratuita de Starlink podría cambiar todo.

Starlink, el servicio de internet satelital que ofrece la empresa SpaceX de Elon Musk, anunció que integrará una periodo de prueba de 30 días totalmente gratuitos para que el usuario pruebe la conexión antes de pagar por ella. El objetivo es expandir el alcance de la empresa, especialmente en zonas donde aún no tienen muchos clientes.

En este tiempo de prueba sin costo, el usuario podrá tener acceso completo al servicio de internet satelital, por lo que podrán navegar por la web, mirar contenido en plataformas de streaming como Netflix y HBO, comunicarse por aplicaciones de mensajería como WhatsApp y hacer videollamadas: el mismo servicio que tendrían si pagaran el servicio.

starlink.webp Cómo tener 30 días gratis de Starlink Para acceder a los 30 días gratuitos de Starlink, los pasos son simples:

Ingresá al sitio oficial de Starlink Buscar la sección que diga "Prueba de 30 días" Registrá la dirección en la que se va a instalar el servicio Apretá donde dice "Pedir Ahora" y completa los datos de la cuenta. Desde Starlink no pusieron una fecha límite o regiones específicas, por lo que la oferta aplica a todas las zonas que tengan una cobertura activa. En la misma página se puede consultar el mapa de disponibilidad del servicio: ahí aparecen las zonas que tienen acceso inmediato y las que aún tienen lista de espera por la saturación de clientes.

Starlink celulares.jpg X Qué celulares se pueden conectar a Starlink Por otro lado, Starlink selló una alianza con T-Mobile, que permite que algunos celulares se conecten directamente a su red satelital, sin necesidad de adquirir equipos adicionales. Por el momento, esta funcionalidad está disponible únicamente en Estados Unidos e incluye modelos de distintas marcas, como Apple, Google y Motorola.

Antes de acceder a la prueba, se recomienda verificar la compatibilidad del dispositivo y consultar los términos y condiciones del servicio. Con esta iniciativa, Starlink busca posicionarse como una alternativa sólida para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia en zonas sin cobertura terrestre.

Temas Starlink