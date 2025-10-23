Starlink tiene nuevo competidor en Argentina: llega un servicio de internet rápido y más barato

La empresa lanzó un plan inalámbrico para el hogar con 400 GB mensuales y conexión 5G, pensado para zonas sin fibra óptica y con instalación independiente.

Starlink es una de las alternativas más buscadas para acceder a internet en zonas donde la fibra óptica o las redes tradicionales todavía no llegan. El servicio satelital de SpaceX , la empresa de Elon Musk , se instaló en Argentina en 2024 y en pocos meses sumó miles de suscriptores, desde familias en áreas rurales hasta usuarios que buscan una conexión estable durante viajes o estadías temporales.

Sin embargo, su alto costo sigue siendo una barrera para gran parte de los usuarios. En ese escenario, el mercado comienza a moverse y Claro , una de las principales empresas de telecomunicaciones, anunció una propuesta que busca competirle al ofrecer una alternativa más accesible .

No se trata de una conexión satelital, sino de un sistema de internet inalámbrica fija , basado en su red móvil (incluido el 5G) que promete buena velocidad, sin instalación técnica y con planes más económicos.

A diferencia de la fibra óptica o el sistema satelital de Starlink, la propuesta de Claro utiliza la red móvil de la compañía , incluyendo la cobertura 4G y 5G , para brindar internet fijo a través de un router autoinstalable .

La empresa ofrece actualmente un plan de 400 GB , con una velocidad de descarga de hasta 100 megas y un costo de $16.999 por mes . El equipo necesario es un router de uso doméstico y tiene un precio de $165.600 , aunque puede financiarse en cuotas.

CLARO CELULAR

El proceso de instalación es simple: el usuario solo tiene que colocar el chip de Claro, conectar el dispositivo a la corriente (lo ideal es un espacio abierto, sobre una mesa y lejos de electrodomésticos que generen interferencia) y, una vez que la luz del equipo se vuelve azul, el servicio queda operativo.

Además, la empresa incluyó una versión base del servicio con 200 GB y velocidad de hasta 10 megas, pensada para hogares con consumo moderado. Si se supera el límite de datos, el usuario puede comprar paquetes adicionales de 50 GB válidos por 30 días.

internet claro

Pese a que uno de los puntos fuertes es la autonomía del usuario, al no requerir técnicos ni costos adicionales, el servicio está limitado a una dirección específica. Esto quiere decir que el router solo funciona en el domicilio registrado al momento de la compra, para garantizar la estabilidad de la red y evitar traslados no autorizados.