Prime Video presentó el tráiler final de "Spider-Noir", su nueva serie protagonizada por Nicolas Cage + Agregar ámbito en









La esperada nueva serie, producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video, se estrenará globalmente el 27 de mayo.

"Spider-Noir" llega en mayo.

Prime Video reveló el tráiler final de Spider-Noir, la anticipada nueva serie protagonizada por Nicolas Cage en su primer papel principal para televisión.

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Producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, la serie se estrenará en Prime Video el 27 de mayo de 2026 en más de 240 países y territorios. Por primera vez en la historia, los espectadores podrán elegir su propia aventura, ya que la serie estará disponible en dos modalidades: Blanco y Negro Auténtico y Color Real.

De qué trata Spider-Noir Spider-Noir es una serie de acción, basada en el cómic de Marvel Spider-Man Noir, que narra la historia de Ben Reilly (Cage), un veterano y desafortunado investigador privado en la Nueva York de los años 30, quien se ve obligado a lidiar con su vida pasada tras una tragedia profundamente personal, mientras se desempeña como el único superhéroe de la ciudad.

Embed - “Spider-Noir” - Tráiler Final Auténtico en Blanco y Negro | Prime Video

El elenco completo incluye al actor ganador del Oscar Nicolas Cage, el actor ganador del Emmy Lamorne Morris, Li Jun Li, Abraham Popoola, Karen Rodríguez, junto con el actor ganador del SAG Award Jack Hustony el actor ganador del Emmy y nominado al Oscar Brendan Gleeson.

El elenco de estrellas invitadas incluye a Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson y Kai Caster. Spider-Noir es producida por Sony Pictures Television exclusivamente para MGM+ y Prime Video. El director ganador del Emmy Harry Bradbeer (Fleabag, Killing Eve) dirigió y fue productor ejecutivo de los dos primeros episodios. Oren Uziel y Steve Lightfoot son co-showrunners y productores ejecutivos. Uziel y Lightfoot desarrollaron la serie con Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, el equipo ganador del Oscar detrás de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Lord y Miller son productores ejecutivos bajo su productora Lord Miller junto con Aditya Sood y Dan Shear. Amy Pascal también participa como productora ejecutiva a través de Pascal Pictures. Cage y Pavlina Hatoupis también participan como productores ejecutivos. Spider-Noir llega a Prime Video el 27 de mayo.