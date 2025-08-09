La misión del CONICET en Mar del Plata llegó al New York Times

Este viernes llegó al New York Times, el prestigioso diario estadounidense, quien se rindió ante el "espectáculo" que capta la atención.

El streaming de la misión del CONICET en Mar del Plata convirtió en un verdadero fenómeno. Además de las miles de reproducción que a diario lo siguen, llegó a los medios más diversos del mundo. Este viernes llegó al New York Times, el prestigioso diario estadounidense, quien se rindió ante el "espectáculo" que capta la atención.

"El espectáculo —el tema de conversación en toda Argentina, con más de un millón de espectadores— no es un partido de fútbol de Lionel Messi ni un debate presidencial. Era un video en vivo de crustáceos, esponjas y pepinos de mar arrastrándose, deslizándose y simplemente holgazaneando en el cañón de Mar del Plata, frente a la costa argentina", describió, sorprendido el New York Times.

Incluso relató el contexto político argentino que se coló en las conversaciones sobre streaming, entre el debate por el ajuste en el CONICET y las críticas a los ambientalistas de parte de los seguidores del Presidente. "Durante la última semana, la transmisión en vivo ha convertido un proyecto de exploración marina en una sensación de internet y a los mariscos en inesperados estandartes para quienes se oponen a las amenazas del presidente Javier Milei de recortar y privatizar la ciencia financiada por el Estado", contó el diario.

Fue tal la repercusión, que el New York Times dio cuenta del interés que despierta en jóvenes y niños y cómo llega a otros países. Para conocer más le consultaron a Magdalena Barrientos, una fotógrafa argentina de 32 años que vive en España. "Mis amigos me están mandando fotos, como si fuera el Mundial" , contó.

Es tal el fenómeno de la misión del CONICET que se convirtió en video juego, muñecos y miles de iniciativas más.

En el marco de la campaña “Talud Continental IV ”, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto con especialistas del CONICET y el INIDEP , un equipo de investigadores argentinos sorprendió con imágenes inéditas de las profundidades del Atlántico Sur . Durante las últimas dos semanas, la misión realizada a bordo de un moderno buque de investigación - bautizado como Falkor (too) - generó gran repercusión gracias a la transmisión en vivo de cada hallazgo.

La base de operaciones se ubicó en el Cañón Submarino de Mar del Plata, a unos 300 kilómetros de la costa bonaerense, en un entorno sin luz, con temperaturas cercanas a los 2 °C y una presión casi insoportable. Allí, el robot submarino ROV SuBastian registró por primera vez - entre tantos otros descubrimientos - al “pulpo Dumbo”, un cefalópodo rosado que nada a 3.781 metros de profundidad. El biólogo Santiago Krapovickas celebró el hecho, destacando que es la primera vez que se documenta un ejemplar de este género en el país y que su coloración es poco habitual incluso en la bibliografía científica internacional.

La misión del CONICET en Mar del Plata

La investigación en las aguas del Atlántico Sur comenzó el pasado 23 de julio. Desde entonces, pasaron ya más de dos semanas de transmisiones diarias en vivo, que lograron un importante eco en las redes sociales, sumando en cada jornada más internautas interesados en seguir la exploración.

El hallazgo del "pulpo Dumbo" fue uno de los últimos que se suma a una larga lista de descubrimientos que deja como saldo positivo la misión. Días atrás, la expedición también registró a la “estrella de mar culona”, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Estos hitos enriquecen el conocimiento de la biodiversidad local y acercan la ciencia al público, al tiempo que ponen en valor el trabajo del CONICET.

Tras las largas jornadas de exploración, las imágenes obtenidas serán analizadas para ampliar el mapa biológico del océano y aportar datos para la conservación de ecosistemas hasta ahora desconocidos. El streaming continuará hasta el 10 de agosto, fecha en que finalizará la labor en el Mar Argentino.

Finalizado su trabajo en Argentina, a fines de mes el buque Falkor (too) se trasladará al talud uruguayo para iniciar la expedición “Uruguay SUB 200: Viaje a lo Desconocido”, que reunirá a 37 científicos y recorrerá 50 puntos del mar, desde el sur de Brasil hasta el norte argentino.

Sin embargo, el buque regresará a nuestro país en 2025. A fines de septiembre, se iniciará una nueva campaña en Argentina que se extenderá hasta el 29 de octubre y buscará explorar el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown.

Streaming del CONICET: cuándo y cómo ver la última transmisión de la misión en Mar del Plata

El próximo domingo 10 de agosto marcará la fecha de finalización de la exploración en la ciudad costera. Como siempre, el CONICET y el Schmidt Ocean Institute realizarán una transmisión en vivo.

Quienes estén interesados en ver las imágenes que envía el robot ROV SuBastian deberán acceder al canal en de la empresa Schmidt Ocean Institute en YouTube y acceder a la transmisión en vivo. La misma comenzará por la mañana del domingo y se extenderá durante varias horas.