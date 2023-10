Detective Pikachu: El Regreso es un hermosa historia de Pokémon que llega un poco tarde.

Si menciono a Detective Pikachu la mayoría va a pensar en la película de 2019, el momento donde Pokémon (la franquicia más recaudadora de la historia, por encima de Hello Kitty y diversas marcas de Disney) dio un exitoso primer paso en el cine live-action, de la mano de Ryan Reynolds . Lo que muchos pueden no saber es que esa película también tiene su origen en videojuegos , específicamente en un título del mismo nombre que llegó a la Nintendo 3DS en 2018. Ahora , Detective Pikachu: El Regreso , la secuela del primer videojuego, busca subirse al éxito de la película y de la consola más vendida en la historia de Nintendo, la Nintendo Switch .

El proceso de deducción es un multiple choice con distintas hipótesis según los testimonios y pistas obtenidas. Escoger la opción correcta te permite seguir avanzando en la investigación y, por lo tanto, en la trama de cada capítulo. Finalmente, al confrontar al sospechoso, deberás elegir entre diversas opciones las conclusiones a las que llegaste durante la investigación para develar el caso.

La adopción de estas mecánicas, si bien son innovadoras para un juego de Pokémon, tienen una cuestión infranqueable: Detective Pikachu: El Regreso es un videojuego extremadamente sencillo. No esta mal apuntar a los más chicos y que los jugadores mayores obtengan las respuestas mucho antes que los propios personajes, es simplemente entender que no sos el público objetivo del título. Lo que sí parece una exageración es que las respuestas incorrectas no tengan consecuencias. Las pocas veces que me distraje y contesté algo mal o fallé en algún desafío, la consecuencia fue de mínima a nula. Hay escenas que transcurren de la misma manera aciertes o falles en tu respuesta.

A pesar de la falta de consecuencias, los desafíos con distintos compañeros Pokemon durante la aventura realmente refrescan la acción en un titulo tan denso en diálogos. Mecánicas de sigilo, rastreo y lógica se van intercalando para variar la jugabilidad y son más que bienvenidas.

La mencionada contradicción, entre mecánicas innovadoras pero sencillas, se repite en distintos elementos de Detective Pikachu: El Regreso, por ejemplo la historia y su ritmo. La trama es lo mejor de este juego. Si bien el primer caso es un episodio básico, cada uno va construyendo sobre el anterior y todo el tiempo a profundiza sobre los temas del juego (la convivencia y las relaciones padre e hijo, entre otros). Esto de la mano de muchas cutscenes (escenas no jugables) y un gran reparto de voces, que siempre lo distinguió de otros juegos de Pokémon.

Lo que no se corresponde con la historia es el ritmo del juego. Y no me refiero a tener muchas cutscenes y muchos diálogos, eso es una cuestión de estilo. Hablo del propio ritmo de esas cutscenes, de las largas pausas entre diálogos y de la cantidad de veces que una se corta y empieza otra sin razón para haber tenido un corte en primer lugar. Un juego más ágil podría aportarle mucho, incluso para aquellos que no suelen optar por videojuegos con tanto tiempo no jugable.

El juego tiene un rendimiento óptimo y es claramente una evolución gráfica de su primera parte. Aun así, la entrega anterior era todo un logro para las capacidades de la Nintendo 3DS y esta segunda parte se queda corta para la Nintendo Switch. A pesar de mejorar la resolución, la falta de texturas es notable, y las expresiones faciales de los personajes son prácticamente nulas.

El único que tiene un trabajo impecable es el propio Pikachu que, cómo protagonista, recibió todo el trabajo fino y conformó un personaje que es realmente icónico. Su voz, su personalidad y su historia lo hacen una figura Pokémon para la historia.

Esto podría no ser un problema si el juego hubiese salido antes. El título fue anunciado en 2019 y tardó cuatro años en salir. La presencia de criaturas de los juegos Pokémon Espada y Escudo (también de ese año), apunta a que era un título planeado para salir hace algunos años y que se fue retrasando. La llegada de Detective Pikachu: El Regreso al final del ciclo de la Switch solo resalta que se quedó en el tiempo.

Lejos de ser perfecto, la historia de Detective Pikachu es tan buena que brilla más allá de las fallas y los seguidores de la franquicia (sobre todo los más chicos) se encontrarán en un sector de ese universo que vale la pena descubrir. Mientras esperamos una segunda película, ahora también esperamos que un tercer juego se adapte más a los tiempos que corren en la industria de los videojuegos.

Para qué consola está disponible Detective Pikachu: El Regreso

Detective Pikachu: El Regreso es un juego exclusivo para Nintendo Switch. Puede conseguirse de forma digital en la tienda eShop argentina de Nintendo.