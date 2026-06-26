Terremotos en Venezuela: cómo funciona la alerta de Google que advirtió a miles de personas + Agregar ámbito en









La notificación llegó a celulares de miles de personas. Tras los sismos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos advirtió que existe una probabilidad superior al 99 % de que se produzcan réplicas de magnitud 3 o superior

La alerta fue enviada a dispositivos Android.

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela el pasado miércoles por la noche y resultaron al menos 589 muertos y más de 2930 heridos. En medio de la tragedia, miles de personas recibieron una alerta temprana de Google en sus teléfonos Android, un aviso que luego comenzó a viralizarse en redes sociales. La notificación masiva llegó a las 18.04 y advertía sobre un "probable temblor de magnitud inicial estimada de 6,2 aproximadamente".

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Minutos más tarde, el sistema envió un segundo mensaje con la leyenda: "Es probable que hayas sentido un temblor", acompañado por información sobre la magnitud y la distancia del epicentro. Además del aviso, la alerta incluía recomendaciones básicas de seguridad, entre ellas el protocolo internacional para este tipo de emergencias: "Agáchate, cúbrete y aférrate".

En este sentido, luego de los sismos principales, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglos en inglés) señaló que existe una probabilidad superior al 99 % de que se produzcan réplicas de magnitud 3 o superior durante la próxima semana, y lo más probable es que ocurran entre 150 y 860 de ellas.

venezuela terremoto1 Miles de personas permanecen desaparecidas tras la catástrofe. Cómo funciona la alerta sísmica de Android El sistema de alertas sísmicas de Android utiliza los acelerómetros incorporados en millones de teléfonos para detectar movimientos compatibles con un terremoto. Cuando una gran cantidad de dispositivos registra vibraciones similares al mismo tiempo, Android Earthquake Alerts System analiza esa información para determinar si corresponde a un evento sísmico.

Si los datos coinciden con los parámetros establecidos, el sistema envía automáticamente notificaciones a los usuarios que se encuentran en las zonas donde podrían sentirse las ondas sísmicas.

Aunque esta tecnología no permite predecir terremotos, unos pocos segundos de anticipación pueden resultar determinantes para buscar refugio o alejarse de objetos que puedan caer durante el movimiento. El sistema resulta especialmente útil en regiones que no cuentan con redes sismológicas tradicionales o donde los mecanismos oficiales de alerta son limitados. Cómo activar las alertas de terremotos en Android Ingresar a Configuración del teléfono.

del teléfono. Seleccionar Seguridad y emergencia .

. Activar la opción Alertas de sismos.

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