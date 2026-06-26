Terremotos en Venezuela: confirman al menos 589 muertos mientras siguen los rescates y llega ayuda internacional

El resultado tras los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 sigue agravándose. Mientras tanto, los rescatistas realizan tareas contrarreloj y aseguran que la prioridad sigue siendo "salvar vidas".

Tras más de 24 horas de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles , el saldo de la tragedia continúa agravándose. El último balance oficial elevó a 589 la cantidad de muertos, mientras que los heridos ya superan los 2930 y todavía hay c ientos de personas atrapadas bajo los escombros.

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Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el derrumbe de decenas de edificios, extensos cortes de energía y graves daños en distintas ciudades del país. A ello se suma un panorama social complejo: este jueves, un grupo de personas saqueó un comercio de alimentos semiquemado en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, según constató un equipo de AFP.

Las autoridades también informaron que alrededor de 250 edificios sufrieron daños y que al menos 2.927 familias resultaron damnificadas.

En este escenario, en el sitio web no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela se reportaron alrededor de 50.000 personas no localizadas. Por otro lado, más de 7800 ya fueron ubicadas.

El estado de La Guaira concentra los mayores daños provocados por el doble terremoto. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que más de 100 edificios colapsaron en la provincia y precisó que las localidades más afectadas son Caraballeda y Catia La Mar.

Además, anunció que este viernes serán desplegados 11.500 efectivos de seguridad en la zona para "garantizar la paz".

En los alrededores de Caracas, periodistas de AFP registraron decenas de edificios destruidos o con daños estructurales severos. Sin suministro eléctrico, numerosos vecinos permanecían en las calles o buscaban a familiares entre los escombros, mientras cientos de personas pasaron la noche cerca de edificios evacuados.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

Los equipos de rescate mantienen las tareas para localizar personas atrapadas bajo los escombros. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, explicó que las labores se realizan con maquinaria especializada, entre ella equipos de percusión capaces de romper hormigón de forma controlada para facilitar el rescate de sobrevivientes.

Venezuela terremoto rescatistas Ramírez remarcó que la prioridad sigue siendo "salvar vidas". Foto: Captura VTV

El funcionario pidió además que la población permita trabajar a los equipos especializados: “Muchas veces, los voluntarios que intentan ayudar pueden empeorar las cosas”, sostuvo.

Ramírez remarcó que la prioridad sigue siendo "salvar vidas" y señaló que, en paralelo, continúan los trabajos para restablecer servicios esenciales como el agua potable y las comunicaciones.

La ayuda internacional en camino

Mientras Venezuela enfrenta dificultades para responder a la emergencia debido al deterioro de su infraestructura sanitaria, eléctrica y de comunicaciones, distintos países comenzaron a ofrecer asistencia humanitaria.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente Donald Trump. "Di instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos", escribió en su cuenta de Truth Social.

Al día siguiente, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la respuesta estadounidense será "grande, rápida y eficaz" y confirmó el envío de equipos de búsqueda y rescate provenientes de Virginia y Los Ángeles.

Además, el Comando Sur de Estados Unidos anunció el despliegue del buque anfibio USS Fort Lauderdale y del USS Billings para apoyar las tareas humanitarias frente a la costa venezolana.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei también confirmó el envío de asistencia humanitaria. Según informó el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, el operativo incluye médicos emergentólogos, rescatistas, enfermeros, medicamentos, una ambulancia, plantas potabilizadoras, aeronaves y equipamiento para colaborar en las tareas de rescate.

Entre los medios aéreos se encuentran un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas destinada al traslado de personal y materiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2069972772520947814&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL EN RELACIÓN A LOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA



La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) June 25, 2026

También serán enviados 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al pueblo venezolano y confirmó que ya instruyó la preparación de ayuda técnica. "Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2070398501951881304&partner=&hide_thread=false ¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario.", ahondó la líder mexicana. En paralelo, el grupo de rescatistas Los Topos anunció que se prepara para viajar a Venezuela.

El recientemente asumido José Antonio Kast también expresó públicamente que Chile asistirá a Venezuela. "Solidarizamos con el pueblo venezolano en estas horas y nos ponemos a disposición de su gobierno para coordinar envío de ayuda humanitaria y colaborar con equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto", publicó.

Más al norte, desde El Salvador, Nayib Bukele manifestó su apoyo al pueblo venezolano y anunció que su gobierno ya ofreció asistencia: "En este momento, hemos ofrecido ayuda al gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2070350161025380678&partner=&hide_thread=false El Salvador, ¡bienvenido a Venezuela!



Arribaron a nuestro país 188 rescatistas provenientes de El Salvador, junto con insumos, para sumarse a las labores de búsqueda, rescate y atención de las familias afectadas por la tragedia de este 24 de junio. pic.twitter.com/sl7ox5NVcg — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

El mandatario precisó que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad, se encuentran listos para viajar a Caracas.

Por último, la magnitud de la catástrofe también cruzó el océano. El mandatario español, Pedro Sánchez, informó que mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez tras la tragedia: "He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias".

"España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano", añadió.