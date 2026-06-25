Terremoto en Venezuela: al menos seis jugadores de fútbol integran la lista de más de 30.000 desaparecidos

La Federación Venezolana de Fútbol difundió los nombres de seis jugadores que permanecen desaparecidos luego de los devastadores sismos que dejaron al menos 188 muertos y más de 30.000 personas sin localizar en todo el país.

Entre los desaparecidos figura Yimvert Berroterán, integrante de la selección Sub-20 de Venezuela, mientras continúan las tareas de búsqueda en medio de la peor tragedia sísmica del país en más de un siglo.

Fuertes terremotos azotaron a Venezuela este miércoles y dejaron al menos 188 muertos, 1.520 heridos y más de 30.000 desaparecidos . Entre las personas con paradero desconocido se encuentra, el futbolista de 18 años Yimvert Berroterán, integrante de la Sub-20 del país caribeño.

Además del juvenil de 18 años, las autoridades y organismos deportivos también buscan a los menores de edad Juan Manuel Pimentel Berríos , Mainell Rondón , Rubén Rovaina, y Edwin Peraza y al hombre de 38 años, Kleudes García.

Los nombres fueron compartidos en la página oficial de Instagram de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), quién asegura que Enderson Ramos, Fausto Escobar, Robert Pérez y Rosmel Ramos, otros menores de 18 años, han sido localizados.

En un comunicado a través de sus redes sociales, la FVF expresó su "solidaridad con todas las personas y comunidades afectadas." Y que tiene la intención de " apoyar en la visibilización de información de nuestros clubes, ligas, jugadores y demás integrantes del fútbol venezolano que puedan requerir acompañamiento comunicacional en este momento. La información podrá ser canalizada a través de los jefes de prensa de cada club o liga, para garantizar una difusión responsable, verificada y de utilidad para la comunidad ".

Venezuela y la peor catástrofe en un siglo

Los sismos, los más intensos registrados en el país en más de un siglo, provocaron derrumbes de edificios, daños estructurales en varias ciudades y escenas de pánico entre la población. Las autoridades declararon el estado de emergencia y advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate.

El epicentro del primer sismo se ubicó al oeste de Morón, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se registró a unos 16 kilómetros al suroeste de esa localidad. El movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 7,5 y una profundidad de 10 kilómetros.

El impacto se sintió con intensidad en la capital venezolana, donde vecinos salieron a la calle en medio del temor por nuevas réplicas. En redes sociales y agencias internacionales circularon imágenes de edificios colapsados, viviendas dañadas y equipos de rescate trabajando entre escombros.