EEUU: un juez desestimó la millonaria demanda de Donald Trump contra The New York Times







El magistrado Steven Merryday consideró que la presentación del mandatario era excesivamente extensa y con argumentos irrelevantes.

El diario celebró el fallo y lo calificó como un intento fallido de frenar el periodismo independiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un nuevo revés judicial en Florida: un juez federal rechazó su demanda por difamación contra The New York Times, en la que reclamaba u$s15.000 millones en concepto de daños.

El magistrado Steven Merryday, de la Corte del Distrito Medio de Florida, consideró que la presentación de 85 páginas era “excesivamente extensa” y estaba plagada de “lenguaje confuso y retórico” sin vínculo directo con el reclamo legal.

“Una demanda no es un megáfono de relaciones públicas ni un podio de campaña política”, advirtió el juez en una resolución de cuatro páginas. Merryday otorgó a Trump un plazo de 28 días para presentar un nuevo escrito que no supere las 40 páginas.

De qué se trataba la demanda La acción judicial apuntaba contra cuatro periodistas del Times que, en los meses previos a las últimas elecciones presidenciales, publicaron un libro y varios artículos críticos sobre los negocios y la vida pública del mandatario. Entre ellos, se destacaban notas de Russ Buettner y Susanne Craig sobre el rol de Trump en el programa televisivo The Apprentice y sus vínculos financieros.

Desde el Times celebraron la rápida decisión. “El fallo reconoce que se trataba de un documento político más que de un planteo jurídico serio”, expresó Charlie Stadtlander, vocero del medio.

El juez también cuestionó que en el extenso escrito recién se mencionara el primer cargo de difamación en la página 80, mientras que buena parte del texto se detenía en la exposición mediática de Trump y en referencias a su padre, Fred. La ofensiva legal del republicano no se limitó al Times. En los últimos meses también presentó demandas contra ABC News, el programa 60 Minutes de CBS y contra The Wall Street Journal, además del propio magnate Rupert Murdoch, tras la publicación de una nota sobre sus vínculos con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.