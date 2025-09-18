Lula acusó a Donald Trump de "nocivo" y afirma que "no es el emperador del mundo" en medio de la condena a Bolsonaro







El presidente de Brasil criticó a Donald Trump por las sanciones de EEUU y defendió la democracia brasileña tras la condena a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión.

"No es el emperador del mundo" dijo Lula Da Silva sobre Donald Trump

El presidente de Brasil, Lula Da Silva, calificó de tener un comportamiento "nocivo" a su par de Estados Unidos, Donald Trump, luego de las sanciones económicas. La mala relación entre los dos líderes de las dos economías más grandes de América, se profundizó luego de la condena al ex presidente Jair Bolsonaro, a 27 años de prisión por el intento de golpe de estado entre 2022 y 2023

El presidente brasileño, también afirmó "lo único que sé es que es el presidente de Estados Unidos de América. Él no es el emperador del mundo", por determinar sanciones económicas por las decisiones que toma la corte suprema de Brasil. Tras ese fallo, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo que en Brasil “el Estado de derecho se está desintegrando” y anticipó que Estados Unidos podría anunciar “medidas adicionales” es decir, más sanciones durante la próxima Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Siguiendo con el tema, declaró: “(Trump) dijo que Bolsonaro está siendo perseguido y que no hay democracia. Brasil tiene mucha democracia. Brasil está dando un ejemplo de democracia en el mundo. Lo que dije fue que si el presidente Trump hubiera hecho aquí en Brasil lo que hizo en el Capitolio, también habría sido juzgado. Porque aquí la justicia es para todos”, declaró contundentemente comparando el ataque al Capitolio de EEUU en 2021, agitado en buena parte por el actual presidente de EEUU.

Trump Lula.jpg

Brasil y EEUU, casi sin relación bilateral Siguiendo con la intensa disputa entre Brasil y EEUU, en lo económico y político, Lula explicó la alarmante situación que atraviesan las relaciones bilaterales entre los dos países: “No hay relación. Tuve relación con todos los presidentes estadounidenses: con (George) Bush, con (Joe) Biden, con (Barack) Obama” porque “Brasil no tiene disputas con ningún país del mundo. Brasil no tiene disputas, y Brasil no quiere disputas”, indicó. En su entrevista con CNN Brasil, cerró explicando como se siente respecto a la situación: "lo que me extraña es que el presidente Trump, en lugar de dialogar de forma civilizada con Brasil, haya decidido inventarse una historia política".