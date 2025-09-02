¿Tu celular se quedó sin espacio? Así podes limpiar WhatsApp sin perder ningún chat

Con esta función podés ordenar tu aplicación, borrar archivos innecesarios y hasta ganar memoria en tu teléfono sin afectar las conversaciones guardadas.

Seguir estos pasos te va a permitir ahorrar espacio sin perder chats.

Con el avance de la tecnología, las aplicaciones del celular son cada vez más pesadas , lo que hace que ocupen gran parte del almacenamiento del teléfono , sobre todo cuando acumulan años de fotos, videos y audios que se reciben todos los días. En esta amplia lista, WhatsApp no es la excepción, pero lo que la diferencia es que cuenta con herramientas que permiten liberar memoria sin borrar mensajes importantes .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los recursos más útiles es la papelera de WhatsApp , un espacio pensado para organizar y eliminar archivos pesados sin alterar el contenido de los chats. Así es que es posible mantener la aplicación como estaba y evitar que el celular se quede sin lugar disponible.

Para poder acceder a la papelera tanto Android como en iPhone, solo hay que seguir estos pasos:

Ya estando en esa sección, vas a poder elegir qué documentos, fotos, audios o videos querés eliminar. Al marcar los ítems seleccionados y tocar el ícono de la papelera, esos archivos se borran definitivamente del dispositivo, pero sin afectar tus chats.

Liberar espacio en WhatsApp: ¿Por qué es importante?

Con el tiempo, la aplicación guarda automáticamente todo lo que circula en los chats: imágenes, stickers, audios, documentos y videos. Eso puede ralentizar el funcionamiento del celular, junto con las copias de seguridad y archivos en caché que también consumen memoria.

Si mantenes la app más liviana, no solo mejoras el rendimiento del teléfono, sino que también evitas problemas al actualizar el sistema operativo o instalar nuevas aplicaciones.

Algunas recomendaciones extra para optimizar el espacio son:

Desactivar la descarga automática de fotos y videos, así solo se guardan los que realmente querés conservar.

de fotos y videos, así solo se guardan los que realmente querés conservar. Borrar la caché de la aplicación, que acumula datos temporales.

de la aplicación, que acumula datos temporales. Revisar los chats más pesados y eliminar archivos antiguos o repetidos.

Si decidís seguir estos pasos, podés asegurarte de que tu celular siempre tenga memoria disponible sin renunciar a tus conversaciones más importantes.