ChatGPT llegó a WhatsApp: descubrí como conversar con la IA desde tu celular







Ahora podés chatear con esta tecnología, resolver dudas, generar textos y recibir recomendaciones al instante directamente desde la app de Meta.

La integración de ChatGPT en WhatsApp permite acceder a asistencia personalizada, consultas rápidas y tareas de manera más práctica y sencilla.

ChatGPT, la Inteligencia Artificial (IA) de OpenAI, dio un paso más en su integración con la vida cotidiana al llegar a WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada alrededor del mundo. Esta novedad permite que los usuarios puedan mantener conversaciones con la tecnología generativa directamente desde su celular, sin necesidad de abrir otras aplicaciones o plataformas.

Con la incorporación de GPT-5, la versión más avanzada del sistema, la herramienta ofrece respuestas más precisas y versátiles, capaces de ayudar en programación, resolver dudas rápidas, escribir textos, dar recomendaciones personalizadas o incluso planificar tareas.

Además, esta nueva función está disponible tanto para dispositivos móviles Android y iOS. Consolidando, así, a la IA, como una herramienta indispensable para quienes buscan eficiencia y asistencia en su día a día. ¡Descubrí cómo activarla!

Paso a paso: ¿cómo activar ChatGPT en WhatsApp? Luego de abrir WhatsApp, iniciá un nuevo chat y escribí el número oficial de ChatGPT: +1 (1) (800) 242-8478. Seleccioná la cuenta de OpenAI que aparezca en el buscador. No es necesario guardar el contacto en la lista del teléfono. Aceptá los términos y condiciones del servicio. Empezá a escribir y recibí respuestas como si fuera un contacto habitual. Podés enviar preguntas, solicitar recomendaciones o incluso generar textos, todo dentro del mismo chat. Para agilizar el proceso, tanto en Android como en iOS podés crear un acceso directo en la pantalla principal del dispositivo para abrir la conversación con un solo toque sin necesidad de buscar el número cada vez que lo requieras.

