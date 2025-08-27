WhatsApp con clave: el truco para bloquear la app y evitar que lean tus chats







Protegé tus mensajes y archivos con bloqueo biométrico o PIN, garantizando que nadie pueda ver tu información de la app de Meta sin permiso.

Activá huella, Face ID o PIN en WhatsApp y asegurá tus conversaciones, fotos y archivos.

Desde hace algunos años, la comunicación digital es constante y masiva, por lo que proteger la privacidad de tus conversaciones se volvió algo esencial. En este sentido, WhatsApp no solo permite enviar mensajes, fotos y archivos de manera instantánea, sino que también ofrece herramientas para mantener todo ese contenido seguro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre estas opciones, se encuentra la posibilidad de ponerle una contraseña a la aplicación, evitando que terceros puedan acceder a tus chats aunque tengan el teléfono en sus manos. Esta función de Meta, disponible tanto en Android como en iPhone, permite añadir tu huella dactilar, reconocimiento facial o un PIN, garantizando que tus textos, notas de voz y documentos compartidos permanezcan completamente privados.

Protegé tu WhatsApp: ¿cómo ponerle contraseña a la app? app whatsapp

Esta medida protege tanto conversaciones personales como información laboral o académica, y es especialmente útil para quienes comparten el dispositivo o suelen dejarlo en lugares públicos. Para activarla, solo tenés que seguir estos pasos:

Ingresá a la aplicación de WhatsApp en tu dispositivo Android o iOS. Pulsá el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha (Android) o en la parte inferior (iPhone) y selecciona "Ajustes". Seleccioná el apartado "Privacidad" dentro del menú. Elegí entre "Bloqueo con huella dactilar", "Face ID" o "Verificación en dos pasos", según la opción disponible en tu dispositivo, y seguí las instrucciones de la interfaz. Definí cada cuánto tiempo WhatsApp solicitará nuevamente la huella o el PIN para acceder.

Temas WhatsApp

Meta

privacidad