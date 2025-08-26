SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de agosto 2025 - 07:30

WhatsApp dejará de funcionar en todos estos celulares a partir de septiembre 2025

Hay dispositivos de distintas marcas que se van a quedar sin acceso a la app más usada del mundo desde el noveno mes del año.

La aplicación de mensajería más usada en todo el planeta anunció un cambio que va a afectar a millones de usuarios. A partir del mes de septiembre de 2025, varios teléfonos se van a quedar sin acceso alguno a la plataforma.

La medida impacta principalmente en los modelos más antiguos que, aunque siguen funcionando, ya no cumplen con los requisitos técnicos que la app exige para sus próximas actualizaciones.

Lista definitiva: los celulares que se despiden de WhatsApp

Todos los que tengan equipos muy viejos van a tener prestar atención, porque desde el 1° de septiembre de 2025 algunos dispositivos van a dejar de ser compatibles. Se trata de modelos lanzados hace más de una década que no cuentan con un soporte actualizado, ni del sistema operativo ni de la aplicación.

Estos son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp:

Apple (iPhone):

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5s
  • iPhone 6 / 6 Plus
  • iPhone 6s / 6s Plus
  • iPhone SE (1ª generación)

Motorola:

  • Moto G (1ª generación)
  • Droid Razr HD
  • Moto E (1ª generación)

LG:

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Huawei:

  • Ascend D2

Sony:

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

HTC:

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601

¿Por qué deja de funcionar?

WhatsApp ya explicó que cada actualización de la app requiere mayor potencia y sistemas más modernos para funcionar de manera estable y segura. Los teléfonos más antiguos no alcanzan esos estándares y, además, pueden convertirse en un riesgo para la privacidad de los usuarios.

Lo que la empresa busca es garantizar una experiencia sin errores y con protección frente a posibles fallas o ataques. Por eso, quienes quieran seguir usando la aplicación deberán contar con Android 5.0 o versiones superiores o iOS 12 en adelante.

