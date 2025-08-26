WhatsApp dejará de funcionar en todos estos celulares a partir de septiembre 2025







Hay dispositivos de distintas marcas que se van a quedar sin acceso a la app más usada del mundo desde el noveno mes del año.

En septiembre, muchos celulares dejarán de tener WhatsApp. Pexels

La aplicación de mensajería más usada en todo el planeta anunció un cambio que va a afectar a millones de usuarios. A partir del mes de septiembre de 2025, varios teléfonos se van a quedar sin acceso alguno a la plataforma.

La medida impacta principalmente en los modelos más antiguos que, aunque siguen funcionando, ya no cumplen con los requisitos técnicos que la app exige para sus próximas actualizaciones.

WhatsApp-logo.jpg WhatsApp ya no permite capturar pantalla de las fotos de perfil. Lista definitiva: los celulares que se despiden de WhatsApp Todos los que tengan equipos muy viejos van a tener prestar atención, porque desde el 1° de septiembre de 2025 algunos dispositivos van a dejar de ser compatibles. Se trata de modelos lanzados hace más de una década que no cuentan con un soporte actualizado, ni del sistema operativo ni de la aplicación.

Estos son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp:

Apple (iPhone):

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1ª generación) Motorola: Moto G (1ª generación)

Droid Razr HD

Moto E (1ª generación) LG: Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90 Huawei: Ascend D2 Sony: Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V HTC: One X

One X+

Desire 500

Desire 601 ¿Por qué deja de funcionar? WhatsApp ya explicó que cada actualización de la app requiere mayor potencia y sistemas más modernos para funcionar de manera estable y segura. Los teléfonos más antiguos no alcanzan esos estándares y, además, pueden convertirse en un riesgo para la privacidad de los usuarios. Lo que la empresa busca es garantizar una experiencia sin errores y con protección frente a posibles fallas o ataques. Por eso, quienes quieran seguir usando la aplicación deberán contar con Android 5.0 o versiones superiores o iOS 12 en adelante.

