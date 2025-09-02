Sello nacional: 97 de cada 100 motos en el país son de producción nacional







Del total de patentamientos, 53.404 unidades (97,39%) corresponden a modelos de fabricación local, mientras que 1.433 unidades fueron importadas.

Las motos fabricadas en el país lideran el mercado

En un contexto económico desafiante, el mercado de motovehículos en la Argentina ha demostrado una notable resiliencia y signos de crecimiento sostenido en agosto de 2025. Los datos de patentamientos relevados por CAFAM (Cámara de Fabricantes de Motovehículos), revelan una consolidación de la industria nacional y una fuerte preferencia por modelos accesibles y prácticos, reflejando las tendencias de consumo y movilidad en el país.

Durante agosto de 2025, se patentaron un total de 54.837 motovehículos en la Argentina. Si bien este número representa una leve variación anual negativa del -0,93% en comparación con agosto de 2024 con 55.351 unidades, es importante destacar la variación mensual positiva del 0,02% respecto a julio de 2025 con 54.825 unidades. Esta estabilidad mensual, en un escenario de contracción interanual, subraya la fortaleza intrínseca del sector y su capacidad para mantener el volumen de ventas.

Lino Stefanuto, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), expresó su optimismo ante los resultados: "Los números de agosto son un claro reflejo de la fortaleza y el dinamismo de nuestra industria. La preferencia por las motos como medio de transporte eficiente y accesible sigue creciendo. El hecho de que casi la totalidad de las motos patentadas sean de fabricación nacional es un orgullo y una muestra del compromiso de nuestras empresas con el desarrollo productivo y la generación de empleo en Argentina. Estamos convencidos de que el sector seguirá siendo un motor clave para la economía del país, ofreciendo soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de los argentinos".

Distribución geográfica y preferencias por cilindrada El patentamiento de motovehículos se concentra principalmente en las grandes urbes y sus alrededores, con Buenos Aires liderando con 17.936 unidades. Le siguen Santa Fe con 5.935 patentamientos, Córdoba con 4.769 y Chaco con 3.091, lo que demuestra la capilaridad del mercado de motos en todo el territorio nacional. En cuanto a las cilindradas, la preferencia de los consumidores se inclina claramente hacia los modelos de baja y media cilindrada, ideales para el uso diario y el transporte urbano. Las motos de 101-250 cc representan la mayor porción con 48.817 unidades, seguidas por las de 251-500 cc (3.946 unidades) y las de 501-800 cc (1.156 unidades). Esta tendencia refleja la búsqueda de eficiencia, economía y facilidad de manejo en el contexto del tránsito urbano. Categorías que impulsan el mercado El análisis por categorías revela las preferencias de los usuarios y las tendencias de consumo: CUB Underbone: Con 31.537 unidades, esta categoría lidera el mercado, lo que indica una fuerte demanda de vehículos económicos, ágiles y de bajo mantenimiento, perfectos para el desplazamiento diario en ciudades.

Con 31.537 unidades, esta categoría lidera el mercado, lo que indica una fuerte demanda de vehículos económicos, ágiles y de bajo mantenimiento, perfectos para el desplazamiento diario en ciudades. Street: Las motos Street se posicionan en segundo lugar con 10.393 unidades, consolidándose como una opción popular para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y versatilidad.

Las motos Street se posicionan en segundo lugar con 10.393 unidades, consolidándose como una opción popular para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y versatilidad. On Off : Con 9.947 unidades, esta categoría demuestra el interés por motos que se adaptan tanto al asfalto como a caminos de tierra, reflejando la diversidad de usos y la pasión por la aventura.

: Con 9.947 unidades, esta categoría demuestra el interés por motos que se adaptan tanto al asfalto como a caminos de tierra, reflejando la diversidad de usos y la pasión por la aventura. Scooter:Los Scooters, con 1.944 unidades, continúan siendo una alternativa cómoda y práctica para el transporte urbano, aunque con una participación menor en comparación con otras categorías. El desempeño del mercado de motos en agosto de 2025 se enmarca en un contexto económico argentino que, si bien presenta desafíos, también exhibe señales alentadoras. La estabilidad mensual en los patentamientos de motos, junto con la alta participación de la producción nacional, son indicadores de la confianza del consumidor y la capacidad de adaptación de la industria frente a las fluctuaciones macroeconómicas.

