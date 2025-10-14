Tu seguridad es la prioridad: WhatsApp reveló la razón detrás de esta función







La aplicación incorporó una herramienta que busca evitar la difusión no autorizada de imágenes personales dentro del chat.

WhatsApp busca proteger la información de sus usuarios.

WhatsApp sigue trabajando en su objetivo de ofrecer una app más segura para millones de usuarios en todo el mundo. En el último año, la plataforma tomó una decisión que cambió la forma en que las personas manejan su información.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio busca proteger la identidad y las fotos personales, una de las cosas más sensibles dentro de las redes. Esta medida fue bien recibida por la mayoría de los usuarios, pero no todos terminan de entender su importancia.

whatsapp-logo-fotos.png

La función que protege tu privacidad Hace un tiempo, WhatsApp implementó un bloqueo que impide hacer capturas de pantalla de las fotos de perfil. Hasta ese momento, si bien la aplicación había eliminado la opción de descargar fotos de perfil, cualquiera podía agrandar una imagen y tomarle una captura sin consentimiento. Esto era bastante inseguro ya que las fotos podían usarse para suplantar identidades o compartir imágenes privadas fuera del chat.

Con esta actualización, al intentar hacer una captura, aparece un mensaje en pantalla que indica: "Captura de pantalla bloqueada. Para proteger la privacidad de todos los usuarios en WhatsApp, se bloqueó esta acción." Esta medida forma parte de otras herramientas enfocadas en el cuidado de los datos personales, entre ellas la posibilidad de ocultar el estado "en línea" o controlar quién puede ver la foto de perfil y la última conexión.

¿Por qué WhatsApp bloquea las capturas de pantalla a las fotos de perfil? Desde la empresa explicaron que buscan limitar la exposición de información personal y prevenir que las imágenes circulen sin permiso. Las capturas pueden derivar en situaciones problemáticas, como cuando las fotos se utilizan para crear cuentas falsas o para difundir contenido privado sin autorización. Si bien el sistema no es completamente infalible, ya que hay maneras alternativas y complicadas de tomar captura de la foto, sirve mucho para que otros no intenten hacer cosas indebidas dentro de la aplicación.

Temas WhatsApp