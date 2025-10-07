Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp para escanear documentos y mandarlos como PDF

La app de mensajería incorpora una función que permite digitalizar papeles en segundos y enviarlos directamente en formato portátil.

WhatsApp suma una novedad que busca hacer más fácil el día a día de sus usuarios, la posibilidad de escanear documentos desde el celular y enviarlos en formato PDF sin tener que descargar otras aplicaciones. Una función pensada para quienes necesitan enviar recibos, apuntes o facturas con buena calidad de imagen desde una conversación.

La actualización ya empezó a llegar a teléfonos con sistemas Android y iOS. Para no perderse la novedad, lo importante es mantener la aplicación al día, ya que la distribución se realiza en etapas según la región y la versión del sistema operativo.

El 70% del uso total de un dispositivo se ocupa en tres aplicaciones: WhatsApp 30%, YouTube el 27% y Google el 15% y al mismo tiempo, son las tres aplicaciones que denotan un mayor impacto positivo en aumento de calidad de vida según el Índice de Innovación de ITBA.

El proceso es muy simple y se hace en pocos pasos:

En ese momento se abre la cámara del celular en modo escáner, que permite dos formas de uso:

detecta los bordes del papel y enmarca el área. Si el teléfono queda fijo unos segundos, toma la captura sin que el usuario tenga que hacer nada. Manual: permite elegir el momento exacto para sacar la foto, algo útil cuando hay poca luz o el fondo es complejo.

Una vez tomada la imagen, el sistema la procesa y la guarda directamente en formato PDF para compartirla en la conversación.

¿Cuándo va a llegar esta función?

Meta informó que la herramienta está en plena distribución global. En algunos dispositivos ya se encuentra activa, mientras que en otros puede tardar algunos días en aparecer. La llegada depende de la versión del sistema operativo que tengas y de la región en que uses la aplicación.

Para quienes todavía no ven la opción, la recomendación es actualizar WhatsApp desde Google Play Store o App Store. En caso de que siga sin aparecer, lo único que queda es esperar, ya que la empresa libera la función de manera progresiva para detectar posibles fallas antes de extenderla a todos los usuarios.