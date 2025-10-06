WhatsApp lanza nuevas herramientas impulsadas por Meta AI: cuáles son y cuándo llegan

Los usuarios de la aplicación de mensajería podrán crear fondos y stickers personalizados con IA. Además, mejora sus herramientas de búsqueda.

WhatsApp se volvió una de las aplicaciones más utilizadas en el día a día , tanto por su utilidad para comunicarse como por las múltiples funciones que fue agregando desde su lanzamiento. Con cada actualización, corrige errores y añade funciones novedosas para mejorar la experiencia de usuario.

En las últimas semanas, WhatsApp anunció la llegada de una próxima actualización con funciones que esperan muchas personas, que van desde poder compartir formatos que antes solo soportaban los dispositivos con iOS o personalizar el diseño de la aplicación.

WhatsApp ofrecerá una experiencia mucho más visual y personalizada gracias a las herramientas de Meta AI , que permiten a los usuarios darle un estilo único a sus conversaciones. Ahora se pueden elegir temas de chat adaptados a distintos estados de ánimo o estilos, de esta manera se transforma la interfaz habitual en un espacio más creativo, dinámico y personal.

Una de las novedades más atractivas es la posibilidad de generar fondos únicos para videollamadas, fotos y videos directamente desde los chats. Esta función, potenciada por Inteligencia Artificial, brinda a cada usuario la chance de crear un entorno digital acorde a sus preferencias, ya sea minimalista, colorido o temático.

De este modo, las conversaciones dejan de ser solo un intercambio de mensajes para convertirse en un espacio con identidad propia. Aunque la disponibilidad de estas herramientas puede variar según el país o el usuario, la tendencia marca un paso hacia una mayor personalización en la forma de comunicarnos.

Live photos o fotos en movimiento

Otra de las funciones más esperadas por los usuarios es la posibilidad de enviar Live Photos en iOS y fotos en movimiento en Android, ampliando las opciones para compartir momentos especiales. Estas imágenes incluyen sonido y movimiento, capturando la esencia de una escena tal como ocurrió.

La actualización permite que los recuerdos compartidos sean mucho más realistas, ya que no se trata solo de una foto estática, sino de un fragmento vivo que recrea ese instante. Esto mejora la experiencia de comunicación, especialmente entre familiares y amigos que buscan mantener la cercanía a través de la app.

Al integrar estas funciones en ambos sistemas operativos, WhatsApp asegura que la experiencia sea fluida sin importar el dispositivo. Así, las Live Photos y las fotos en movimiento se suman al abanico de opciones que hacen de la aplicación un canal cada vez más versátil para expresarse y conectar con otros.