Jorge Drexler vuelve a la Argentina con un show muy especial: cómo y dónde conseguir las entradas

Jorge Drexler anuncia su gira 2026, que lo llevará por varios países del Cono Sur de América y tendrá una parada especialmente significativa: el 17 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires .

La preventa exclusiva para el show en el Movistar Arena será para clientes Galicia y comenzará el miércoles 15 de octubre a las 12 hs , con el beneficio de adquirir los tickets en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Una vez finalizada la preventa, el viernes 17 de octubre a las 12 hs se habilitará la venta general, también con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

Un día antes del anuncio, Drexler había publicado un video en sus redes donde se veía una impresora revelando imágenes de distintas ciudades, una pista visual que anticipaba algunas de las paradas del tour.

El anuncio marca el regreso de uno de los artistas más queridos por el público argentino, un vínculo que se ha forjado a lo largo de los años y que trasciende el escenario. Desde sus primeras presentaciones en el país, Drexler encontró aquí un público atento, sensible y devoto, capaz de acompañar cada etapa de su carrera con una fidelidad poco común.

Reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, el músico uruguayo combina en su obra la profundidad de la palabra, la experimentación sonora y una mirada humanista sobre el mundo. Con más de tres décadas de trayectoria, su voz se ha convertido en sinónimo de sensibilidad y coherencia artística.