¿Qué es Liquid Glass, la nueva actualización de WhatsApp que recibieron algunos usuarios?

Una visual totalmente distinta que llega para innovar en la aplicación de mensajería más usada a nivel mundial.

WhatsApp incorporó un rediseño que modifica la apariencia de los chats en algunos dispositivos. La aplicación suma una estética basada en transparencias y capas visuales , con un cambio visible en la interfaz habitual. La actualización apunta a modernizar el entorno sin alterar las funciones principales.

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La nueva versión impacta directamente en la experiencia visual. El cambio se enfoca en cómo se muestran los elementos dentro de la pantalla , con una lógica más alineada a tendencias actuales del ecosistema mobile. Los usuarios perciben diferencias en la disposición y acabado de los componentes.

El despliegue del rediseño se realiza de forma limitada. La función está disponible solo para algunos usuarios de iOS con versiones recientes de la app , lo que implica una adopción parcial en esta etapa. La empresa evalúa el rendimiento antes de ampliar el acceso.

La plataforma mantiene su estructura clásica pese a los cambios visuales. El sistema conserva la organización de chats y funciones habituales, concentrando la novedad puramente en el plano estético.

El concepto de “liquid glass” responde a una corriente visual presente en aplicaciones modernas. El diseño introduce transparencias con apariencia de vidrio , lo que genera una sensación de profundidad en cada pantalla. Este estilo busca diferenciar la interfaz sin alterar su lógica.

El modelo visual toma referencias de otros entornos digitales. El rediseño se inspira en versiones recientes de iOS, donde predominan superficies translúcidas y efectos de superposición. Este enfoque se instaló como referencia en diseño de interfaces móviles.

El sistema adapta su comportamiento según la configuración del equipo. El diseño funciona tanto en modo claro como en modo oscuro, lo que permite mantener coherencia visual en distintas condiciones. Cada variante conserva los efectos sin afectar la lectura.

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Por qué la estética de vidrio líquido

El cambio también apunta a mejorar la percepción general del usuario. La estética vidriosa aporta una apariencia más actual, cosa que refuerza la intención de renovación sin modificar la base de uso. WhatsApp conserva su identidad mientras ajusta su presentación.

La tendencia hacia interfaces más visuales se extiende en el sector. Las aplicaciones priorizan diseños más atractivos y personalizables, influyendo así en la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos.

whatsapp

Cuáles son los cambios

La actualización incorpora modificaciones visibles en varios elementos de la app tales cómo:

la barra inferior adopta un formato flotante con bordes suaves (genera un efecto de separación respecto del fondo que se percibe al cambiar entre secciones).

los controles principales presentan un nuevo acabado. Los botones muestran reflejos sutiles y un estilo semitransparente unificando la estética general. Este ajuste se replica en distintas áreas de la interfaz.

el teclado también se integra al rediseño. El sistema adapta su apariencia para mantener coherencia con el resto de los elementos.

La presencia de transparencias y profundidad en la barra inferior indica que la función está activa, algo que permite identificar la actualización de inmediato. No se requiere configuración adicional. La disponibilidad limitada responde a un esquema habitual de la plataforma.

WhatsApp libera sus novedades de manera progresiva para poder detectar posibles correcciones o ajustes antes de una expansión general. Este método se repite en cada actualización relevante. El nuevo diseño no modifica funciones internas.