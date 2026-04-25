¿Qué es WhatsApp Plus? La nueva oferta de Meta que causa curiosidad entre los usuarios

Las actualizaciones que ofrece la aplicación crean una experiencia personalizada a bajo costo con funciones exclusivas.

La aplicación de mensajería WhatsApp avanza hacia un esquema con servicios pagos a partir de una nueva versión desarrollada por Meta. La compañía confirmó la creación de WhatsApp Plus , una edición premium que suma herramientas exclusivas a cambio de una suscripción mensual. El servicio no modifica el funcionamiento básico de la app gratuita, que continúa disponible para todos los usuarios.

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El nuevo formato introduce un modelo que apunta a diversificar ingresos dentro del ecosistema digital de Meta. La empresa plantea una alternativa con funciones adicionales sin alterar el acceso a mensajes, llamadas y videollamadas , que se mantienen sin costo. Este enfoque busca sumar opciones para quienes quieren una experiencia más personalizada dentro de la plataforma.

El despliegue de esta versión se encuentra en etapa de prueba en algunos mercados . La iniciativa forma parte de una estrategia que ya aparece en otros servicios digitales, con esquemas pagos que conviven con versiones abiertas.

La versión premium incorpora herramientas enfocadas en la personalización y la organización de la aplicación. El paquete de funciones apunta a modificar la experiencia visual y mejorar la gestión de conversaciones dentro de la app.

Algunos de los puntos que incluye esta nueva seccioón:

posibilidad de fijar hasta 20 chats en la parte superior , con un límite mayor al actual

, con un límite mayor al actual opciones avanzadas para organizar listas de chats con alertas, tonos y configuraciones específicas

acceso a tonos de llamada premium para contactos seleccionados

para contactos seleccionados elección de temas visuales e íconos exclusivos para cambiar la apariencia de la aplicación

para cambiar la apariencia de la aplicación inclusión de stickers exclusivos con efectos especiales

El conjunto de funciones responde a un perfil de usuario que busca mayor control sobre la interfaz. La propuesta se orienta a quienes priorizan la personalización y la diferenciación dentro del uso cotidiano de la app.

La estructura de la plataforma mantiene sin cambios las funciones básicas. El envío de mensajes, las llamadas de voz y las videollamadas siguen disponibles sin costo, lo que garantiza la continuidad del servicio tradicional.

El sistema premium también introduce mejoras en la organización de conversaciones. Las herramientas permiten ordenar contactos y chats con mayor nivel de detalle, lo que impacta positivamente en la experiencia de uso diario.

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Dónde estará disponible WhatsApp plus

La implementación de WhatsApp Plus se encuentra en una fase inicial con acceso limitado. El servicio aparece en versiones de prueba destinadas a un grupo reducido de usuarios, principalmente en Europa. El alcance actual se restringe a la aplicación estándar de WhatsApp. La versión Business no forma parte de este lanzamiento, lo que delimita el uso del servicio a cuentas personales.

El acceso requiere una suscripción mensual dentro de los mercados donde la función ya está activa. El precio informado en algunos países europeos se ubica cerca de los 2,50 euros, con variaciones según la región.

La expansión a otros territorios dependerá de la evolución de las pruebas. Meta evalúa el funcionamiento del sistema antes de avanzar con una implementación más amplia.