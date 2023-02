Transportistas cortan la autopista Rosario-Buenos Aires por reclamo de tarifas

“El paro es por ignorar nuestro petitorio, que como cámara de transporte a nivel nacional, no nos dieron la mesa de trabajo de las cuales el ministro de Transporte junto con sus dos secretarios se habían comprometido", agregó.

El corte de camiones de transporte de cereales y cargas generales tiene como objetivo inicial que el ministro de Transporte, Diego Giuliano, atienda a los empresarios del sector.

Según los manifestantes, el Ministerio se había comprometido a la conformación de una mesa de trabajo para principios de febrero, en un contexto donde el transporte trabaja con tarifas entre un 30% y un 40% por debajo. "Nosotros lo que queremos que eso funcione como un piso y que cada federación negocie desde ahí hacia arriba", señaló Rambaud.

En qué consiste el reclamo

El objetivo de los manifestantes, aseguró Rambuad, "es que nos de una mano para que nosotros podamos cobrar lo que nos corresponde. Es una vergüenza que nosotros como transportistas tratemos de dar un servicio y que el tipo que nos contrata sea el que pone el precio".

Amenazaron, además, con nuevos cortes en caso de no conseguir la mesa con el ministro Giuliano: "Si no tenemos una reunión en el transcurso de 24 vamos a hacer una movilización desde San Pedro a Buenos Aires poniendo 3.000 o 4.000 camiones sobre la Ruta y marchar hasta Panamericana, por ejemplo. Somos laburantes, en plena pandemia sostuvimos este país mientras la gente estaba encerrada. De acá no nos vamos hasta tener una solución para todo el transporte de la Argentina”.

Los costos del transporte terminaron el 2022 con una inflación de 121%, la mayor en los últimos 20 años.

Inconvenientes en la autopista

El corte generado por los empleados de transporte produce por estas horas inconvenientes y demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de San Pedro.

Como una posible solución, la cartera nacional del sector convocó a una mesa de negociación para el 14 de marzo, conformada por empresarios y transportistas, donde se buscará actualizar la tarifa de referencia.