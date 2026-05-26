El Gobierno decretó feriado para el 27 de mayo: quienes podrán disfrutar de un nuevo descanso + Agregar ámbito en









Esta celebración especial va a alterar la actividad en una localidad bonaerense durante la última semana del quinto mes del año.

Antes de terminar, mayo cuenta con un feriado que pocos conocen. Depositphotos

Después del feriado nacional del 25 de mayo, hay un distrito de la provincia de Buenos Aires que contará con un día no laborable exclusivo que traerá cambios en la atención pública y bancaria. A pesar de no ser una fecha conocida, su importancia radica en que celebra el aniversario fundacional de un pueblo.

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La medida impactará sobre oficinas estatales, escuelas, organismos municipales y algunas entidades financieras de la zona. La fecha se va a aprovechar para organizar actos oficiales, fiestas vecinales y encuentros familiares para recordar los orígenes del hogar de cientos de bonaerenses.

Freepik descanso feriados Esta localidad bonaerense va gozar de su propio feriado. Freepik

A qué se debe el feriado del 27 de mayo de 2026 El miércoles 27 de mayo de 2026 será feriado local en Villa Iris, localidad ubicada dentro del partido de Puán, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La jornada se estableció por el 126° aniversario fundacional del pueblo, creado oficialmente el 27 de mayo de 1900.

La historia de Villa Iris se debe al desarrollo ferroviario impulsado por Hugo Stroeder, figura clave en el crecimiento de la región durante los primeros años del siglo XX. El nombre del pueblo surgió como homenaje a la ópera "Iris", obra del compositor italiano Pietro Mascagni.

Durante esa fecha, el Municipio de Puán organizará actos protocolares y distintas propuestas abiertas para los vecinos frente al Hospital Municipal. Las actividades incluirán encuentros, homenajes históricos y celebraciones comunitarias que reunirán a instituciones locales y familias de la zona. El asueto alcanzará principalmente a trabajadores municipales, dependencias estatales y sucursales bancarias instaladas en la localidad. También podrían verse afectadas algunas actividades escolares y administrativas del distrito. Feriado día libre otoño descanso El 25 de mayo no va a ser el último feriado del mes. Freepik Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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