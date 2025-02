Tras la baja de retenciones, el agro ya ingresó u$s910 millones

Javier Preciado Patiño, consultor y ex Subsecretario de Mercados Agrícolas aseguró a Ámbito que “desde que se puso en marcha la baja de las retenciones (23/1/2025) hasta el día de hoy el producto más registrado fue el maíz con un volumen de 1.009.000 toneladas y un valor FOB cercano a los US$ 231 millones. La harina de soja sumó 485.000 por otros S$ 159 millones. El trigo aparece en tercer lugar con 582.000 toneladas sumando US$ 136 millones y la cebada con 225.000 toneladas, otros S$ 53 millones de toneladas. De aceite de soja se registraron para exportar 248.000 toneladas por valor de unos S$ 248 millones”.

Según pudo saber este medio, hubo una mejora fuerte en los precios del maíz medido en dólar MEP en comparación con los valores históricos y con la baja brecha entre el dólar oficial y los financieros, el productor puede capturar una cantidad importante de dólares billete. En este sentido, Patiño destacó que la mejora en soja estuvo en torno a los $25.000 y en maíz la mejora fue de $10.000 (que en proporción por la reducción de los DEX es mucho mayor).

El analista planteó además que, "en total, todas las anotaciones implican un total de u$s612 millones, aproximadamente, plausibles de ingresar a las arcas estatales (en un 80%) bajo el nuevo régimen de liquidación durante los 15 días posteriores a la declaración de venta al exterior (DJVE). Para Patiño la duda que sobrevuela es si efectivamente esta funcionando el nuevo programa, porque según los datos históricos de las ventas de harina de soja, la exportación tiende a declinar hacia enero, comienza a repuntar en febrero y marzo pero este año en enero ya mostró una fuerte recuperación, con lo cual esto genera algunas dudas acerca de si efectivamente el programa impulsó la exportación o si en realidad todo marcha como ocurría en años anteriores. Eso lo sabremos cuando termine febrero y por supuesto en marzo”.

A partir de estas cifras, se desprende que para declarar 182.000 toneladas de aceite se deberían haber molido cerca de 910.000 toneladas de poroto, un volumen que se ubica bastante cerca de lo registrado en ventas de los productores. Para el experto, “asumiendo un rendimiento de 71 % en la molienda, debería faltar declarar unas 300.000 toneladas más de harina, por valor de u$s100 millones para equilibrar el resultado del crushing, llevando el total actual de negocios a US$ 712 millones".

Ariel Tejera, analista de mercados de Grassi SA, aseguró a Ámbito que "la medida mejoró los precios de los granos” y agregó que “el cambio en las condiciones climáticas genera optimismo en materia de volumen. En este contexto, se activaron negocios pero los volúmenes acumulados podrían calificarse como moderados. En maíz, además, los embarques programados se muestran holgados en el corto plazo, sumando otro factor que fue favorable a los precios (pero posiblemente temporal)”.

Para Tejera, "hay que ser cautelosos, ya que estamos en las puertas del ingreso de la nueva cosecha”, aunque destacó que “las mejorías registradas en los precios locales apuntalaron los márgenes económicos del productor”. De esto no hay ningún tipo de dudas porque las mejoras son evidentes.

Los motivos son diversos, pero la realidad es que la comercialización va tomando ritmo. Sin embargo hay múltiples factores que el productor debe analizar para determinar cuándo vender y cómo. Algunos son de origen local pero muchos otros, refieren a lo que ocurre en el mercado global.

Un punto importante es el devenir climático. En su informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) destacó que "la oportuna ocurrencia de lluvias favoreció el 39% del área con soja que transita etapas críticas de definición del rendimiento, principalmente en el centro de la región agrícola. Este aporte hídrico ayudaría a frenar la merma en los rendimientos potenciales para la soja de primera y contribuiría a revertir las situaciones de estrés hídrico antes del inicio de las etapas críticas en los planteos de segunda”. No sólo mejoró la condición de los cultivos sino que además la entidad auguró que el volumen de la cosecha argentina de soja se ubicaría en torno a los 49 millones de toneladas.

Otro aspecto que deben tener en cuenta los agricultores es el tipo de definiciones que tome Donald Trump frente a países como China. Este "factor político", influye fuertemente en el mercado de granos por las idas y venidas de la Casa Blanca en torno a la aplicación de aranceles a otros países. China debería -tras las festividades locales- volver al mercado y eso genera cierta expectativa para los próximos días.

Este martes se dará a conocer un nuevo informe mensual de Estimaciones de la oferta y la demanda agrícola mundial (WASDE) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que pronostica la oferta y el uso de cada uno de los cultivos extensivos. Según los analistas, este documento podría brindar un nuevo impulso a los precios, en un mercado que sigue de cerca lo que ocurre en Sudamérica con las cosechas de soja y maíz, específicamente en Brasil y Argentina.