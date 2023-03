Una de cada seis SAS se utilizó para emitir facturas apócrifas

Cómo reveló Ámbito esta semana, este tipo societario sirvió como fachada para lavar el dinero de bandas criminales. Tal es el caso de “Los Monos”, que generaron unas 40 empresas fantasma, emitieron más de 10.000 facturas apócrifas y lavaron unos $1.200 millones. Lo más sorprendente de todo es que los delincuentes siguieron operando incluso una vez detenidos. La difusión de esta información repercutió en la política, al punto de que Oscar Parrilli la detalló en un hilo de Twitter que luego replicó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Fuentes de la Inspección General de Justicia (IGJ) confirmaron a Ámbito que “el 98% de las SAS de la Ciudad de Buenos Aires no lleva los libros que exige la ley, mientras que el 62% no lleva ningún libro”. En concreto, no tienen registros contables, por lo que “no quedan rastros de su operatoria”. La compulsa de la IGJ se hizo extensiva a controles presenciales. El resultado fue que “en un porcentaje superior al 90% en que se fue a verificar las sedes sociales, el domicilio era falso o inexistente”.

Con jurisdicción exclusiva en la Capital Federal, el organismo que conduce Ricardo Nissen endureció los controles. Para extender el efecto a nivel nacional, el bloque oficialista presentó un proyecto de ley de reforma de las SAS en el Congreso. La iniciativa obtuvo rápidamente la media sanción en el Senado, pero como fue bloqueada por la oposición en Diputados esta semana perdió estado parlamentario.