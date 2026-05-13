Plazo fijo, por el piso: cómo operan los principales bancos hoy, miércoles 13 de mayo + Agregar ámbito en









Las entidades financieras ajustaron rendimientos tras los últimos movimientos económicos y crece la comparación entre opciones.

Las tasas del plazo fijo no superan el 20% en los principales bancos argentinos. Depositphotos

Las tasas de interés de los plazos fijos siguen mostrando un escenario muy distinto al de meses atrás. Luego de varias reducciones impulsadas por la desaceleración inflacionaria y los cambios en la política monetaria, los bancos ofrecen rendimientos bastante más bajos que los que llegaron a verse durante 2024. Para muchos ahorristas, el panorama genera dudas como si conviene dejar el dinero inmovilizado ya no parece tan tentador y empiezan a ganar espacio otras alternativas.

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En las últimas semanas, varias entidades ajustaron nuevamente sus porcentajes para depósitos a 30 días. Aunque las diferencias entre bancos existen, el mercado muestra una tendencia general descendente. Actualmente, el plazo fijo sigue siendo una herramienta elegida por perfiles conservadores, sobre todo personas que priorizan cierta previsibilidad y no quieren asumir riesgos financieros mayores.

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El movimiento de tasas también está ligado a las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que desde hace meses viene modificando el esquema monetario. A eso se suma un dato clave: la inflación mostró una desaceleración respecto de los picos anteriores. El resultado es una combinación que empujó a la baja los rendimientos y cambió las cuentas de miles de ahorristas.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 13 de mayo Según los datos publicados por el BCRA, las tasas nominales anuales ofrecidas por los principales bancos privados y públicos continúan en niveles bajos en comparación con los registrados el año pasado.

Actualmente, gran parte de las entidades se mueve en un rango que no llega al 20% para depósitos tradicionales a 30 días realizados por personas humanas. Los porcentajes pueden variar según el monto invertido, el canal de constitución y si el cliente ya opera con el banco o no. plazo fijo Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos del país este miércoles 13 de mayo: Banco de la Nación Argentina : 17,5%

: 17,5% Banco Santander : 15%

: 15% Banco Galicia : 18,25%

: 18,25% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Macro : 18%

: 18% Banco Credicoop : 17,5%

: 17,5% ICBC : 18,8%

: 18,8% Banco Ciudad: 17%

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