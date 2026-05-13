Cuánto salen las mantas eléctricas en mayo 2026: precios y alternativas en el mercado

Se viene el frío y hay que encontrar formas prácticas para combatirlo. Conocé esta opción que no vas a querer soltar.

La mejor manera de combatir el frío y no salir más de la cama o el sillón.

Con la llegada del invierno y el descenso marcado del clima en todo el país , el frío comienza a sentirse con fuerza en los hogares argentinos. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar métodos de calefacción que no solo sean efectivos, sino también eficientes en términos de consumo energético para sobrellevar los meses más gélidos del año.

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En este contexto, las mantas eléctricas se posicionan como una de las soluciones ideales y más buscadas para combatir las bajas temperaturas de manera directa. Estos dispositivos han evolucionado significativamente, ofreciendo una alternativa confortable y económica frente a los sistemas de calefacción tradicionales, permitiendo mantener el calor de forma personalizada y segura.

Llega el invierno y analizamos las mejores opciones para mantenerse calentito en el hogar.

Las mantas eléctricas son dispositivos textiles que incorporan un sistema interno de resistencias eléctricas aisladas que, al conectarse a la corriente, generan un calor suave y constante. Están diseñadas para proporcionar calor de forma directa sobre el cuerpo o para precalentar la cama, funcionando mediante un control que permite regular la intensidad de la temperatura según la preferencia del usuario.

Su principal utilidad reside en la eficiencia térmica, ya que permiten calentar el espacio inmediato donde se encuentra la persona sin necesidad de elevar la temperatura de toda una habitación. Esto se traduce en un ahorro energético considerable, ya que su consumo suele ser mucho menor que el de un caloventor o una estufa eléctrica convencional. Además, son excelentes aliadas para mejorar el descanso en noches muy frías, proporcionando una sensación de bienestar inmediata.

Manta eléctrica Con esta opción no te vas a querer levantar de la cama o el sillón. Imagen: Freepik

Otra ventaja fundamental es su versatilidad terapéutica. El calor aplicado de forma localizada puede ayudar a relajar los músculos y aliviar ciertas tensiones acumuladas durante el día. Gracias a los avances tecnológicos, hoy en día existen versiones portátiles, modelos para camas de diversas plazas y dispositivos específicos para zonas como el cuello o la espalda, adaptándose a cada necesidad.

Las precauciones que tenés que tener al utilizar una manta eléctrica

Al tratarse de dispositivos que funcionan con electricidad y generan calor, es fundamental seguir ciertas recomendaciones de seguridad para evitar accidentes como quemaduras o cortocircuitos. En primer lugar, es crucial no utilizar la manta si está húmeda o mojada, y siempre se debe desconectar antes de realizar cualquier tipo de limpieza.

Asimismo, se recomienda no doblar la manta de forma excesiva mientras está en funcionamiento, ya que esto podría dañar las resistencias internas o provocar un sobrecalentamiento en puntos específicos. Es importante revisar periódicamente el estado del cable y el enchufe para detectar posibles desgastes. Para un uso seguro durante la noche, lo ideal es que el dispositivo cuente con un sistema de apagado automático o temporizador que evite el exceso de calor mientras dormimos.

Manta eléctrica Una forma útil y económica de mantener el calor dentro del hogar. Imagen: Freepik

Finalmente, existen grupos específicos que deben tener especial cuidado o evitar su uso, como personas con sensibilidad reducida al calor, niños muy pequeños o personas con marcapasos, quienes deben consultar a su médico antes de utilizarlas.

Precios y opciones de las mantas eléctricas en mayo 2026

En el mercado argentino actual, la oferta es sumamente amplia, con un rango de precios que oscila entre los $25.000 y los $212.000 pesos. A continuación, analizamos las opciones según su segmento: