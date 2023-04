Wall Street no le teme a la contracción del crédito (ni a la Reserva Federal)

El drama de los bancos no le frustró el sueño a Wall Street. Y una agachada de la inflación de febrero -0,3%, según el deflactor del consumo personal- le dio un empujón extra para cerrar un trimestre excelente. El índice S&P 500 avanzó 7%. El Nasdaq, 17%. Nada mal para lo que todavía es, oficialmente, un mercado bear. ¿Dónde golpea el cierre de los bancos SBV y Signature, dos de las tres mayores caídas en la historia de su tipo de los EE.UU.? ¿Y la amenaza de una contracción del crédito bancario a caballo de la fuga de más de 300 mil millones de dólares en depósitos? Es imposible ignorarlos, pero la Bolsa anticipa tiempos mejores, y no una catástrofe financiera ni una recesión profunda. En el afán por evitarlos, eso sí, Wall Street descuenta una reducción brusca de las tasas de interés (que la Fed niega y no incluye en los planes oficiales antes de 2024).

“No toda liquidación de un banco es un Lehman Brothers”, recordó Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond. La emergencia no es una crisis sistémica. Como se sabe, el percance de la banca regional de los EE.UU. cruzó el Atlántico y canceló al centenario Credit Suisse, una entidad financiera sistémica global, forzando su absorción de apuro por UBS. No obstante, la turbulencia mundial se contuvo. La Fed no titubeó en asumir un rol generoso como prestamista de última instancia. Pero tampoco dudó en izar 0,25% sus tasas y mantener la hoja de ruta prevista. Otro tanto hicieron el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza. Esto no es un momento Lehman. La suba generalizada de tasas no agravó la inestabilidad financiera a pesar que días después el contagio alcanzó a las acciones de Deutsche Bank. El pico de fiebre esta vez duró una rueda. La institución se reestructuró, produce utilidades sostenidas hace diez trimestres, no es el “zombie” que fue por diez años hasta 2019. El costo de su seguro contra default se disparó pero fue una travesura provocada por una única operación desalineada ex profeso. La calma regresó, no hubo nuevos casos de contagio. En contraste, la FDIC, la corporación que maneja el seguro de los depósitos y que se hizo cargo de SVB y Signature, comenzó a encontrar compradores para sus activos y depósitos. No resultó sencillo ni mucho menos gratis. Sin embargo, los quebrantos que salieron a la luz -23 mil millones de dólares- se cubren con holgura por el fondo de seguro (128 mil millones de dólares a fines de 2022).