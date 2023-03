Wall Street revive con dichos de la Reserva Federal (pero la data tendrá la última palabra)

La economía creó más de medio millón de puestos de trabajo netos. La tasa de desocupación se hundió a su menor nivel desde 1969. La inflación trepó 0,6% según la medición favorita del banco central (y la mitad de la canasta de consumo registró aumentos de esa magnitud o superiores). ¿Aterrizaje suave? La data de enero canceló el carreteo en pista. Es la postal de una rotunda aceleración y un despegue vertical. Que lo explique un halcón como el gobernador Waller tan tenaz como sorprendido. La data echó por tierra, “mi visión en enero de que estábamos haciendo significativos avances en la moderación de la actividad y la reducción de la inflación”. Wall Street también lo percibió así. Y su optimismo avasallante de enero se hizo añicos a puro golpe de indicadores robustos.

La firmeza de Bostic en mantener la estrategia inyectó confianza a los inversores. Señaló que la Fed tiene que asegurar la reducción irrevocable de la inflación y con ese propósito disponer una suba de un cuarto de punto este mes y otra en mayo, y luego dejar las tasas cortas sin cambios en 5,25% por un largo período, al menos hasta 2024. Lo que no dijo– que haya que perder la compostura y redoblar la apuesta – trajo alivio. Y que la Fed pueda darse por satisfecha “a mitad del verano (boreal)”, y dar un paso al costado “expectante” como ya lo hizo el Banco de Canadá, tonificó más los ánimos.

En rigor, el fin de la saga podría ocurrir tan pronto como en junio. Vale consignar que Bostic tiene voz pero no vota en 2023. Expresa a un bando, otros procuran una solución más expeditiva. Quien corta el bacalao, Jerome Powell, hablará esta semana. No está claro que tome partido. Pero aun así la última palabra la tendrá la realidad. Los mercados pueden aferrarse a los dichos de la Fed, pero el banco central es data-dependiente. Un halcón como Waller lo expresó sin tapujos. Si los indicadores se moderan apoyará la moción de Bostic. Si no lo hacen, abogará por levantar la tasa terminal más allá del 5,25%.

Todos coinciden en lo esencial: a la inflación hay que doblegarla hasta llevarla a 2%. Que los indicadores se calmen en febrero puede parecer el mismo azar que arrojar una moneda al aire. Los chances de que lo hagan a medida que el tiempo pasa son crecientes dado el celo oficial, el tenor restrictivo de la política monetaria y su credibilidad. Ya no estamos en 2022, cuando se arrancaba de cero y con inusitada tardanza tras el sprint de los precios. Ese es el mensaje de Bostic.

La inflación no cayó todavía en el redil, pero con cada suba de tasa se le cierra el cerco. Quizás no alcancen dos, pero tampoco se deberían precisar muchas más. Luego, mantener la tasa terminal – en 5,50% pide Bullard; 5,75% arriesga Thomas Barkin -completará la cocción. Pero a la vez mitigará el riesgo de provocar un accidente por una sobrerreacción. Los inversores (en bonos y acciones) compran la idea. Por lo menos hasta que la realidad no la desmienta.