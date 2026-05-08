Arranca la cuarta edición del Festival Liliana Bodoc, dedicado a la escritora y poeta

“Mi madre tuvo la generosidad de hacer de la palabra algo tan simple y tan sagrado como el pan”, dice Galo Bodoc , hijo de Liliana Bodoc , escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil y adulta. Con su trilogía La saga de los confines se mostró como la revelación argentina en el género de la épica y la literatura fantástica; y sus libros fueron traducidos al alemán, neerlandés, japonés, polaco, inglés e italiano. Además, con su novela “El espejo africano”, obtuvo el prestigioso premio Barco de Vapor en 2008.

A ella está dedicada la cuarta edición del Festival Liliana Bodoc que cada sábado de mayo presentará obras de teatro, títeres, música, narraciones orales, susurradores, intervenciones poéticas, libros. Tres Gatos Locos y artistas de Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santiago de Chile se reúnen en Hasta Trilce, Maza 177. Conversamos con Bodoc.

Periodista: Toman los cuentos de Liliana para expresiones como el teatro, la música, la narración oral, los títeres, las artes visuales e intervenciones poéticas, ¿cómo habita el universo literario de Bodoc en esas prácticas?

Galo Bodoc: Como compañía teatral, Tres Gatos Locos tuvo la dicha de compartir una buena cantidad de años en convivencia junto a Liliana. Recibimos de sus propias manos las adaptaciones teatrales de los cuentos y las novelas que desde 2008 ponemos en escena. Entonces podemos confirmar que toda su potencia literaria se encarna casi sin escalas en el cuerpo teatral y, tal como ella decía, se pone de pie. En toda la obra que fue capaz de crear se trasluce con tal belleza su amor por la vida, que resulta más que suficiente para que los seres creados por su pluma se echen a andar multiplicados en escenarios, canciones, narraciones. La pregunta entonces, bien podría invertirse: ¿cómo habitan todas esas prácticas en torno al universo literario de Bodoc? Una respuesta posible sería: gracias a la generosidad de alguien que hizo de la palabra algo tan simple y tan sagrado como el pan.

G.B.: Sus historias son diversas como los colores, como las personas y sus mundos. Puedo asegurar que abarcan espacios y tiempos de todas las edades, tempranas y tardías, que atraviesan la realidad o la fantasía y que, sobre todas las cosas, nunca se hacen las distraídas, jamás esquivan el bulto. Los libros de Liliana nos hablan del amor y del odio, de la vida y de la muerte con todos sus matices. Y nos lo dicen en la cara. Lo hacen de frente, de costado, desde adentro, desde todos lados. Si mienten, es para decir la verdad. Hablan desde una palabra que sabe nombrar con justeza. Liliana conoció y vivió la potencia de la poesía, su energía vital, y así escribió. Y te quedas con ella porque logra conmover. Porque leyéndola valen las luchas y las revoluciones, vale la humanidad, vale la magia y vale la vida.

P.: ¿Cómo es esta programación diversa y de espíritu federal, que a menudo incluye conceptos en torno a la memoria?

G.B.: La 4ta edición del Festival está concebida como una expansión del Universo Bodoc. Son cinco grandes jornadas integrales, que reúnen obras e intervenciones de artistas que encontraron sus propias voces en las letras de Liliana. El concepto de memoria se plantea no solamente como un hecho colectivo para honrar a quien reconocemos madre, maga y pluma, sino también como un ejercicio vivo y permanente de identidad. Una memoria expansiva. Hay partes conocidas del universo Bodoc y hay una inmensidad por conocer. Para trazar junto al público las nuevas constelaciones de este universo que cada día ilumina un poco más.