El Mundial 2026 es caro hasta para Donald Trump: "Ni yo pagaría u$s1000 por ver a la selección de EEUU" + Seguir en









El presidente norteamericano criticó indirectamente el sistema de "precios dinámicos" implementado por la FIFA. Tendrá 48 selecciones y se jugará en tres países: EEUU, Canadá y México.

La baja demanda de reservas en hoteles alimenta las dudas sobre el impacto de los precios en los fanáticos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habló este jueves sobre el precio de las entradas para el primer partido de su país en la Copa Mundial 2026 y reconoció que es una tarifa muy alta. "Ni yo pagaría u$s1000 por ver a la selección" admitió el mandatario, a 40 días de que inicie el torneo, con más del 70% de las sedes en su país.

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"No conocía la cifra. Me alegra poder estar ahí, pero no pagaría ese dinero", resaltó Trump en una entrevista con el New York Post. La selección de EEUU, dirigida técnicamente por el argentino Mariano Pochettino, debutará ante la Paraguay del también argentino Gustavo Alfaro, el próximo 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, con capacidad para 70.000 personas.

El polémico sistema de “precios dinámicos” para el Mundial 2026 A pesar del alineamiento de Gianni Infantino con Trump, el republicano contrasta claramente sus declaraciones con las del suizo que dirige FIFA. Infantino ha defendido todo lo que pudo los "precios dinámicos", que debutan en este Mundial, y tanta polémica han generado.

El sistema hace variar el precio de las entradas de los partidos, con el fin de que a cuanta más demanda, más alto el valor de los tickets. El sistema difiere de la tradicional venta de entradas para los torneos de esta envergadura, donde se fijaba previamente un valor para cada instancia (fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, etc) y luego, en todo caso, el valor de las reventas se disparaba. En esta edición, ese valor estratosférico que salía una reventa ilegal, ahora está legalizado.

"Debemos mirar al mercado porque en el que operamos el sector del entretenimiento es el más desarrollado del mundo y, por ende, debemos aplicar las tarifas del mercado", explicó Infantino en la "Milken Institute Global Conference", en declaraciones que recuerda el New York Post, en la entrevista con Trump.

El mercado del que habla Infantino parece, al menos en la previa, ser rechazado por la mayoría de los fanáticos del fútbol a nivel mundial. Las reservas de hoteles en EEUU (donde se disputa más del 75% del torneo) están muy por debajo de lo esperado. Esto no hace más que confirmar que, en primer lugar, no hay tanta gente dispuesta a pagar tanto por disfrutar del Mundial 2026 y en segundo, que los estadounidenses siguen siendo un pueblo desinteresado por el fútbol y prefieren el básquetbol, el béisbol y el football americano por sobre el fútbol.

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