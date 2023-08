Werner sobre el acuerdo con el FMI: "Macri decidió sin contar con toda la información"

En la entrevista, afirmó que " Macri acudió al FMI sin una conversación previa" y que decidió "sin contar con toda la información". De hecho, también comentó que no hubo una negociación, sino que "apenas habló con Lagarde, anunció el préstamo". Hoy, el ex funcionario afirma que se podría haber intentado "otra cosa" antes que recurrir al FMI una vez más.

Werner admitió que debían haber pedido "más control de capitales " y develó el conflicto con Luis Caputo , ex presidente del Banco Central en el Gobierno de Mauricio Macri. "Luis Caputo no creía en el programa con el FMI".

Al mismo tiempo, resaltó el funcionario que fueron las PASO 2019 en donde el Gobierno salió derrotado cuando se "hundió" el programa. "Todo colapsó cuando se vio que Macri no podía seguir".

El vínculo entre el FMI y el Gobierno actual

Pese a algunas críticas, el promotor del préstamo defendió la gestión de Juntos por el Cambio y criticó a Alberto Fernández. "El FMI prefiere esperar un gobierno más responsable", afirmó, y aseguró que "el dólar no es una moneda óptima para Argentina".

"Cuando este gobierno tuvo exceso de recursos no los ahorró. El Presidente no explica, no defiende, no le explica a la sociedad argentina qué va a hacer para aliviar los problemas del 50% más vulnerable de la sociedad. Está ausente al borde de una situación inflacionaria tremendamente preocupante", definió. "El programa que se hizo con esta gestión no tiene apoyo ni del mismo gobierno. Es un país sin liderazgo técnico. Ante esto, el FMI prefiere esperar a que haya un gobierno que tome responsabilidad en el diseño de políticas públicas", agregó.

Dolarización

El exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo descartó a la adopción de la divisa norteamericana como una solución. "Creo que Argentina tiene que intentar recuperar su moneda. El dólar no es la moneda óptima para el país. Es hasta demagógico pensar que si adoptas el dólar se resuelven todos los problemas que llevaron a Argentina a ser un país con inflación crónica y defaulteador serial. Ecuador, por ejemplo, no atrajo inversiones por haber dolarizado", afirmó.

Werner sostuvo que "para dolarizar haría falta destruir los depósitos en pesos, lo que aceleraría la inflación", y expresó que "la posibilidad no de una hiperinflación dependerá de los políticos, es importante que el sistema político asuma los compromisos rápido para dar claridad".