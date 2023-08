Mauricio Macri acusó al FMI de "propiciar el cepo asesino" y dijo que deberá "avalar" el plan económico de JxC

Asimismo, el ex mandatario por Cambiemos, afirmó que es "profundamente optimista sobre el futuro de los argentinos" y sostuvo que los habitantes del país "ven con una claridad que no veían hace cuatro años", por lo que se está "en el fin de la era populista".

"Estoy muy preocupado y muy triste por el presente, por lo que nos cuesta el día a día. No hay reglas de nada. Este gobierno tiró las reglas por la ventana, es el gobierno más irresponsable, el peor desde la vuelta a la democracia. Para tratar de terminar, está hipotecando un poco más el futuro", precisó.

El ex jefe de Estado, indicó que La herencia es mucho peor" que la que Macri recibió y precisó: "Vienen 20 años de crecimiento en Argentina. Este nivel de deterioro, de daño económico y cultural no creo que lo hayamos vivido nunca antes. No podemos tener miedo a salir del cepo. El cepo ha vuelto a destruir la Argentina. Si está el cepo la argentina no arranca".

Además, aseguró que "no se puede tener miedo a salir del cepo, ya que volvió al país "a destruir la Argentina".

"Este cambio profundo, rápido, claro que tiene que emprender la argentina, es un cambio global y hay que poner el mismo día una solidez fiscal como no la ha tenido la argentina antes. Hay que bajar 5 ó 6 puntos del gasto publico", anticipó Macri.

Y señaló: "Vamos a desregular la economía de vuelta como lo hicimos en nuestro período, sacar impuestos distorsivos. Todo eso junto, creando un shock de confianza. El cepo no puede existir".

Siguiendo esa línea, también cuestionó al Fondo. "El FMI, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, va a decir 'avalo esto'", remarcó.

Críticas al kirchnerismo

Macri renovó sus críticas al kirchnernismo al señalar que "lo que predica el populismo es el miedo al cambio" y agregó: "Miedo ¿a qué? Si estamos perdiendo todos los días. Estamos indefensos ante el narcotráfico, ante la inflación, ante que un conjuntos de vivos atropellan sin respetar ninguna ley".

"Hay que tener el coraje a que, juntos, con un apoyo distinto con una consciencia distinta de poner en marcha la Argentina. Si salimos de la no ley restablecemos la ley de en serio y que la ley sea igual para todos. Empieza una nueva etapa", precisó.

El ex mandatario aseguró que "el único miedo" que tiene "es que se sigan yendo los jóvenes de este país porque sienten que acá todo el mundo les roba su trabajo".

"Antonia, que tiene 11 años, me dijo que se tiene que ir a terminar de estudiar afuera. La saqué cagando. `Si vos te vas, yo me muero. Te quedás conmigo`", reveló.

Orgullo por el PRO

En otro orden, dijo estar "muy orgulloso del crecimiento del PRO", ya que tienen "dos candidatos competitivos", al tiempo que anticipó: "No tengo dudas de que uno va a ser el futuro presidente".

El expresidente se mostró más cercano a la propuesta de Bullrich, quien plantea un shock inmediato, que a la de Larreta, el cual propone construir una mayoría para avanzar con las medidas.

"Esta coalición está mucho más solida que hace 8 años. En los dos equipos hay muchas coincidencias en lo que quieren hacer, la diferencia está en el cómo", agregó Macri.

En relación a las elecciones para jefe de Gobierno porteño, el ex presidente reveló que votará a su primo "Jorge Macri".

"Voy a trabajar junto al que gane el 13 de agosto. Los dirigentes que se han alineado con Patricia Bullrich y con Horacio (Rodríguez Larreta), empezando por ellos dos, tienen consciencia de que el 14 de agosto somos un solo equipo dispuesto a cambiar la historia de la Argentina", aseguró.

Evaluó que "el cepo no tiene sentido si no se tienen dólares", por lo que deslizó que van a "tener que tomar decisiones rápidas".