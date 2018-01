Cubrir la canasta básica cuesta $ 2.500 más que un año atrás

Las canastas básicas y alimentaria que mide el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) se incrementaron hasta 20% en un año.



El relevamiento de 57 productos del Isepci, que se realiza cada 30 días en unos 400 comercios de 20 distritos del conurbano bonaerense, concluyó que en diciembre de 2017 una familia tipo con dos adultos y dos niños necesitó $ 14.993 para no caer en la pobreza y $ 6.144 para evitar la indigencia.



El Índice Barrial de Precios (IBP) de 2016 había arrojado una Canasta Básica Total (CBT) de $ 12.496, un 19,98% o $ 2.500 menos que la actual. En el caso de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), el incremento interanual fue de 18,51%, unos $ 959 más que en el primer anterior de gestión de Cambiemos.



El Instituto recordó que la Asignación Universal por Hijo aumentó $ 309 en 2017, al pasar de $ 1.103 a $ 1.412, por lo que en una familia de padres desocupados con dos hijos escolarizados el incremento no alcanza para cubrir ninguna de las dos canastas. "Una familia que tiene dos AUH, percibió por ese concepto $ 618 más que hace doce meses, lo cual no cubre el aumento de la CBA y mucho menos los de la CBT", afirmaron los especialistas.



"Más allá que en diciembre pasado los alimentos tuvieron una pequeña baja (-0,31%) respecto a noviembre, lo cierto es que a lo largo del presente año tanto al AUH como la jubilación mínima, perdieron poder adquisitivo a manos de la inflación, aun con los aumentos que les fueron otorgados en base a la recientemente reemplazada ley de movilidad jubilatoria", detacó el reporte del Isepci, que dirigen Isaac Rudnik y Marcelo Maqueda.



"Es obvio que serán mucho mayores, las pérdidas que sufrirán con la nueva fórmula para calcular los incrementos en sus remuneraciones de aquí en adelante", agregaron.