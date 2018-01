El rojo con Brasil fue récord en 2017: creció un 89% a u$s 8.193 M

El déficit en el comercio bilateral con Brasil en 2017 trepó a los 8.193 millones de dólares, un récord histórico que explicó el 89% del rojo de la balanza comercial de Argentina, mostraron hoy datos oficiales publicados en el país vecino.



Las importaciones argentinas provenientes de Brasil avanzaron en diciembre en medida similar al mes anterior (+27,9% i.a.), mientras las ventas al país vecino consolidaron la caída más fuerte en 18 meses (-18,3% i.a.), de acuerdo al informe publicado por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil.



Con estos guarismos, se consolidó un crecimiento de 31,4% i.a. en las importaciones durante 2017, la mayor variación en las compras a Brasil desde 2010 (44,9% i.a.). Al contrario, las exportaciones se desaceleraron con el comportamiento del último mes y acumularon un crecimiento de apenas 3,8% i.a. en el año, un desempeño débil pero marcando el primer aumento anual desde 2013.



Con un valor importado de u$s 1.577 M en diciembre, las compras al principal socio comercial cerraron el año con importaciones equivalentes a u$s 17.626 M (31,4% superior al valor importado a lo largo de 2016). Este fuerte aumento estuvo caracterizado por la compra de bienes del sector automotriz. Puntualmente, la importación de vehículos para pasajeros, vehículos de carga, autopartes y motocicletas impulsaron el crecimiento de las importaciones de Brasil a lo largo del año.







Otros productos que contribuyeron al incremento en las importaciones de Brasil en 2017 fueron productos ligados a la producción agrícola y la construcción, dos de los sectores con crecimiento más dinámico durante el año que cerró. Entre ellos, se destaca la compra de tractores, máquinas aplanadoras, semi-manufacturados de hierro y acero, máquinas para uso agrícola, laminados planos e insecticidas, entre otros).



Por otro lado, las exportaciones a Brasil registraron un valor de u$s 748 M en diciembre, -18,3% por debajo del valor registrado durante el mismo mes de 2016 (u$s 916 M). Este resultado no resultó sorprendente debido al valor registrado durante el último mes de 2016, que representa una base de comparación alta considerando que el promedio del periodo ene-noviembre 2016 fue de tan solo u$s 743 M. El comportamiento dinámico de este último mes se explica principalmente por las ventas de automóviles, vehículos de carga y cereales.



Con este pobre desempeño de las exportaciones durante el último mes, el crecimiento acumulado en el año se desaceleró a 3,8% i.a. en 2017 del 6,3% registrado en el periodo enero-noviembre 2017.



El leve crecimiento en las exportaciones durante el año se vio impulsado principalmente por productos del sector automotriz, productos primarios y algunos productos energéticos.



Puntualmente, se vieron fuertes incrementos en las ventas de vehículos de carga, trigo en grano, autopartes, ómnibus, filetes de pescado congelado, ajo común, naftas, gas propano y aceite de girasol entre otros.



El déficit comercial siguió deteriorándose en diciembre, con un déficit de u$s -829 M, más que duplicando el valor de diciembre 2016 (u$s -317 M), profundizando el saldo negativo que ya registraba picos históricos.



La dinámica de las importaciones y el magro desempeño de las exportaciones al país vecino que se sostuvieron a lo largo del año resultaron en un déficit comercial de u$s -8.193 M en 2017, casi un 90% superior al rojo comercial que se acumulaba al cierre de 2016 (u$s-4.332).