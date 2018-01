Tras los aumentos en el transporte, ahora sube el precio de las naftas

Horas después que el Gobierno nacional anunció un incremento del boleto de los transportes públicos, se viene el aumento de las naftas. Según pudo saber ámbito.com las principales petroleras del país ya aplicaron un incremento del 5% en los precios mayoristas, que se replicará desde el fin de semana en los surtidores de todo el país. Otra versión indica que el porcentaje de la suba todavía no fue definido y que podría rondar entre 6% y 7%.



Tras la liberación del precio de los combustibles por parte de la administración de Mauricio Macri, las petroleras deciden los nuevos valores para el mercado doméstico según la variación del crudo y el tipo de cambio. El último ajuste en combustibles fue del 6%, lo que llevó el aumento anual de 2017 al 35% para las naftas Premium, las más consumidas.



Como describió Ámbito Financiero, el petróleo de referencia en la Argentina es el Brent, que se extrae en el Mar del Norte, frente a las costas de Noruega y Dinamarca, y es el ideal para la producción de gasolinas. También se utiliza como referencia en Europa y Medio Oriente. El Brent cerró el miércoles a u$s 67,84 el barril, un 6,5% más alto que la cotización del 1 de diciembre pasado, cuando se decidió el último ajuste de naftas en el país. En el mercado de futuros de Londres creen que las tensiones internas en Irán y la expectativa de una mayor demanda china mantendrán en barril por arriba de u$s 67, pero lejos del récord de 2014, cuando terminó en u$s 69,07.



El dólar cerró en $ 18,78, tras la escalada del jueves pasado que lo llevó a $ 19,46. En comparación al primero de diciembre es 6,8% mayor. Los operadores locales ya hablan de un nuevo piso, aunque podría haber nuevos reacomodos a la baja. Sugieren que la divisa estabilizada rondará los $ 18,50.



Si bien los dos porcentajes para decidir el aumento de naftas hoy están por arriba del 6%, las petroleras analizan otras variables de menor peso en la conformación de precios y tienen en cuenta lo que pasará hasta fin de mes. Los empresarios de las estaciones de servicio esperan modificar las planillas minoristas entre 5% y 5,4%. Saben que el golpe al bolsillo luego de las elecciones es fuerte, con subas de tarifas en los servicios públicos, alimentos y transporte y no quieren espantar a los clientes en medio del verano.





Así quedaría el posible nuevo cuadro tarifario de los combustibles en la Argentina, tras la aplicación desde este fin de semana del 5% de aumento.