Dieron a conocer la nómina de los 40 mil seleccionados para ProCreAr Ahorro Joven

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda anunció la nómina de 40.000 seleccionados de la línea "ProCreAr Ahorro Joven", plan que apunta a jóvenes de 18 a 35 años, con o sin ingresos formales y registrados, para que puedan acceder al crédito hipotecario sin contar con ahorros previos, con una cuota igual o inferior a un alquiler.



Se trata de "una iniciativa de inclusión financiera, destinada a los jóvenes que históricamente no podían acceder a créditos para vivienda; una herramienta inédita que apunta a las necesidades reales de nuestros jóvenes", destacó el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en un comunicado difundido.



Los beneficiados, cuya nómina se publicó en la web www.argentina.gob.ar/procrear/ahorrojoven, tendrán además la posibilidad de obtener un subsidio no reembolsable del Estado Nacional, indicó.



"Con los créditos UVAs acompañamos a un tercio de las familias argentinas para que puedan acceder a una vivienda propia, y hoy estamos felices de anunciar los 40 mil jóvenes que se suman a ese sueño de tener una casa", declaró Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.



La provincia con mayor cantidad de cupos adjudicados fue Buenos Aires, con 17.735 beneficiarios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 3.616; Santa Fe, con 3.270; y Córdoba, con 2.243.



En cuanto al perfil de los elegidos, predominó el rango etario de entre 31 y 35 años (56,3% de los seleccionados), con mayoría de ingresos registrados (66,8%), no registrados 16,3%, mientras que el 16,9% percibe ambos tipos de ingresos.



En relación al nivel de ingresos, el 73,8% de los seleccionados con ingresos registrados, se encuentra entre los 2 y 3 SMVyM, a su vez el 85,8% de los seleccionados con ingresos no registrados, aplica a este rango de ingresos. Por su parte, el 71,3% de los seleccionados de ingresos mixtos, responde al mismo nivel de ingresos.



Asimismo, más de la mitad (un 53,2%) de los seleccionados vive actualmente en una casa alquilada, un 20% en una vivienda prestada y el 25,3% declaró encontrarse en otra situación.



En relación al género, el 50,3% de los seleccionados son mujeres y el 49,7% son varones; en cuanto al estado civil de los beneficiarios, el 79,2% son solteros, le siguen los casados con una participación de 9,9%, los unidos de hecho con 9.8%, y los viudos y divorciados con un porcentaje menor al 1%.



La convocatoria estuvo abierta durante un mes y medio, y se inscribieron un total de 235.089 postulantes, mientras que se registraron 9 millones de visitas a la página web de ProCreAr, con un pico máximo de 120 inscripciones por minuto.



Se otorgó un determinado puntaje objetivo a cada aspirante que cumpliera con los requisitos, teniendo en cuenta la edad del inscripto, la cantidad de hijos, la existencia de integrantes en la familia que presenten alguna discapacidad, si la familia es o no monoparental y la antigüedad de la postulación.



Cabe aclarar que cada provincia cuenta un cupo provisto según la evaluación de diversos indicadores de déficit habitacional dada por el Censo Poblacional 2010 y la Encuesta Permanente de Hogares -EPH-, que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -INDEC-.



Los 40 mil seleccionados deberán ahorrar durante 12 meses consecutivos entre el 5 y el 30% del valor de la propiedad a adquirir, mediante la constitución de Plazos Fijos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA´s, actualizables según el índice de inflación).

De esta forma, podrán demostrar capacidad de ahorro y generar los antecedentes crediticios necesarios para acceder al crédito hipotecario en el banco participante que elijan.



Una vez que cumplan con este ahorro, el Estado Nacional otorgará al beneficiario 2 UVA por cada 1 UVA ahorrada a modo de subsidio no reembolsable, hasta un máximo posible de 12 mil UVA´s (equivalen a $254.640 a valores actuales).