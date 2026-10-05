Más de 20.000 voluntarios se postularon para la visita del papa León XIV a la Argentina: hasta cuándo hay tiempo de anotarse, requisitos y cómo inscribirse

Las personas elegidas deberán completar una capacitación obligatoria y cumplir con las pautas establecidas por la organización durante las actividades previstas.

La visita de León XIV a la Argentina ya suma más de 20.000 voluntarios.

Más de 20.000 personas ya se postularon para colaborar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina . La convocatoria fue impulsada por la Conferencia Episcopal y contempla tareas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La inscripción permanecerá abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 .

La convocatoria está dirigida a argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años . La edad deberá cumplirse al 8 de octubre de 2026. La postulación se realiza de manera online a través del sitio oficial del Episcopado.

Completar el formulario no significa que la persona quede seleccionada. Una vez finalizado el período de inscripción, la organización evaluará los perfiles de acuerdo con las necesidades de cada actividad, la disponibilidad y las características de los postulantes . Algunas funciones, además, podrían requerir presencia antes de los días centrales de la visita.

Durante la inscripción se solicitan datos personales y de contacto , además de información vinculada con la ocupación, la disponibilidad horaria y el conocimiento de idiomas como inglés, italiano y portugués . También se consulta si el postulante tiene alguna discapacidad.

Antes de finalizar el proceso, los interesados deberán leer las condiciones generales y aceptar un acuerdo de compromiso. Quienes finalmente sean convocados tendrán que participar de instancias de formación obligatorias .

La preparación será parte del trabajo previo y todos los seleccionados deberán cumplir con los protocolos establecidos, mantener la confidencialidad de la información que reciban y seguir las indicaciones de los responsables de cada área.

Visita del papa León XIV más de 20.000 personas se postularon como voluntarias. Gentileza - Vatican Media

Qué se espera de los voluntarios

Desde la organización señalaron que la tarea no estará necesariamente vinculada con el contacto directo con el Papa. Muchas de las funciones se realizarán en distintos puntos de las ciudades donde se desarrollarán las actividades y serán necesarias para el funcionamiento general del operativo.

Según explicaron, el voluntariado debe entenderse como “un servicio a Dios, a la Iglesia y a los demás, con responsabilidad, humildad, alegría y espíritu de entrega”. También remarcaron que cada función tendrá la misma importancia y que se espera que quienes participen transmitan “acogida, respeto, paciencia, cercanía y fraternidad”.

La organización también advirtió que las tareas, los horarios o los lugares asignados pueden modificarse según las necesidades que surjan durante la visita. Por eso, se valorarán especialmente la capacidad de adaptación y la flexibilidad.

La participación será voluntaria, solidaria y gratuita, por lo que no implicará una relación laboral ni el pago de una remuneración. Cada persona seleccionada deberá utilizar de manera responsable la acreditación y los materiales que reciba y respetar la estructura establecida para el operativo.

“En todas las circunstancias, se espera que el voluntario procure vivir su servicio de manera coherente con los valores del Evangelio, haciendo de la humildad, la comunión y la esperanza el sello de su participación”, señalaron desde la organización.