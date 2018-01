Anuncian que habrá una nueva convocatoria de ProCreAr Ahorro Joven este año

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ivan Kerr, afirmó que quienes en el plan Ahorro Joven "pasaron el puntaje de corte" pero no fueron seleccionados en la primera oportunidad, serán convocados a nuevos llamados durante el año y obtendrán un puntaje inicial.



Luego de que se dieran a conocer los 40.000 beneficiarios del plan Procrear Ahorro Joven y recordar en un mes se habían inscripto 235.000 aspirantes, Kerr anunció que "aquellos que pasaron el puntaje de corte los convocaremos a nuevos llamados en el año y le daremos un puntaje adicional".



"La necesidad de vivienda de acuerdo al déficit que tenemos en la Argentina es enorme y todo lo que hacemos siempre es insuficiente", reconoció.



En diálogo con Radio con Vos, el también presidente del plan Procrear dijo que respecto de la línea de Ahorro Joven la inscripción se abrió el 2 de octubre último.



"Esta línea tiene la particularidad de ser destinada a los jóvenes y permite durante 12 meses efectuar el ahorro inicial que los bancos exigen para otorgar un crédito. Lo del ahorro inicial era el principal reclamo de los jóvenes que no contaban con este anticipo", explicó.



"Hemos hecho la selección de los 40 mil beneficiarios iniciales que van a poder hacer el ahorro inicial y que van a tener un subsidio del Estado que va a duplicar el ahorro, más un crédito hipotecario para adquirir vivienda", explicó.



Cuantificó que "hay que ahorrar un mínimo de un 5% que serán unas tres mil UVAs al valor de hoy y el Estado va a dar hasta 12.000 UVAs, cerca de $255.000 de subsidio que sumados al ahorro que generen van a cubrir prácticamente el inicio que pide el banco, y el resto lo va a dar el banco en el crédito hipotecario".



Respecto de la particularidad de que el 80% de los beneficiarios son solteros y sólo 10% casados, manifestó: "creo que hay muchas familias que no están casadas formalmente".



"La verdad que en el sistema de puntaje da más puntos por el hecho de tener hijos que no tenerlos. La prioridad está en quienes tienen familia, lo que pasó es que el 80% de quienes se inscribieron denunciaron ser solteros", explicó.



Sobre los requisitos para acceder a la línea de Procrear Joven, dijo que el sistema de puntaje "tiene en cuenta los ingresos, la composición familiar, si hay casos de discapacidad, si hay adultos mayores y la vivienda en la que habitan; si alquilan, si viven prestado".



"El ingreso es de dos salarios mínimos, $ 18 mil pesos, y el máximo es de cuatro salarios", concluyó Kerr.